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Время и музыка. Гитара соло и квартет
Билеты от 700₽
Киноафиша Время и музыка. Гитара соло и квартет

Время и музыка. Гитара соло и квартет

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Творческие Дни Гитары в Гнесинке: Концерт с участием Евгения Финкельштейна

С 20 по 22 августа 2025 года пройдет Всероссийская творческая гитарная школа «Творческие Дни Гитары в Гнесинке». Открытие мероприятия ознаменует сольный концерт выдающегося гитариста Евгения Финкельштейна.

Программа концерта

Концерт будет разделен на два отделения, каждое из которых обещает быть насыщенным и увлекательным.

Первое отделение

В первом отделении Евгений Финкельштейн представит уникальные образцы инструментальной музыки эпохи барокко. В его исполнении прозвучат:

  • Джон Доуленд (1563-1626): Слезная павана (для лютни), Гальярда королевы Елизаветы (для лютни)
  • Джиованни Замбони (1664-1721): Арпеджио, Менуэт и Жига (из Сонаты № 8 для лютни)
  • Карл Фридрих Абель (1723-1787): Анданте, Арпеджио и Аллегро (из книги «27 пьес для виолы да гамба соло»)
  • Марен Маре (1656-1728): «Человеческие голоса» (для виолы да гамба)

Все произведения будут представлены в переложениях для гитары, созданных самим Финкельштейном.

Второе отделение

Во втором отделении на сцену выйдет гитарный квартет, в состав которого войдут: Евгений Финкельштейн, Дмитрий Притула, Алексей Корбанов и Алексей Соколов. Они исполнят:

  • Геннадий Беляев (р. 1966): Финал
  • Никита Кошкин (р. 1956): «Moin-Moin»
  • Валерий Гаврилин (1939-1999): «Баю-баю-баюшки», «Подражание старинному», «В старом доме», «Походная» (переложение оригинальных пьес для двух фортепиано)
  • Юлия Финкельштейн (р. 1977): Обработка русской народной песни «Катенька веселая», «Перезвоны»
  • Сергей Руднев (р. 1955): Обработки русских народных песен «Пошла млада», «Липа вековая»

Уникальный состав исполнителей

Каждый участник квартета не только мастер своего дела, но и обаятельная личность. Их мастерство и яркость исполнения завораживают зрителей. Особое внимание стоит уделить репертуару квартета, который включает в себя множество премьер, написанных специально для ансамбля.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием! Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Московская детская музыкальная школа им. Гнесиных Москва, Б.Филевская, 29
19:00 от 700 ₽

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