Время и музыка. Гитара соло и квартет

С 20 по 22 августа 2025 года пройдет Всероссийская творческая гитарная школа «Творческие Дни Гитары в Гнесинке». Открытие мероприятия ознаменует сольный концерт выдающегося гитариста Евгения Финкельштейна.
Концерт будет разделен на два отделения, каждое из которых обещает быть насыщенным и увлекательным.
В первом отделении Евгений Финкельштейн представит уникальные образцы инструментальной музыки эпохи барокко. В его исполнении прозвучат:
Все произведения будут представлены в переложениях для гитары, созданных самим Финкельштейном.
Во втором отделении на сцену выйдет гитарный квартет, в состав которого войдут: Евгений Финкельштейн, Дмитрий Притула, Алексей Корбанов и Алексей Соколов. Они исполнят:
Каждый участник квартета не только мастер своего дела, но и обаятельная личность. Их мастерство и яркость исполнения завораживают зрителей. Особое внимание стоит уделить репертуару квартета, который включает в себя множество премьер, написанных специально для ансамбля.
Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием! Обратите внимание, что программа может быть изменена.