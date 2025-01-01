Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Время Довлатова
Киноафиша Время Довлатова

Спектакль Время Довлатова

Постановка
Театральное пространство «За нарисованным очагом» 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Иммерсивный моноспектакль о Довлатове

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — иммерсивный моноспектакль, посвященный жизни и творчеству выдающегося писателя Сергея Донатовича Довлатова. Этот спектакль позволит вам не только познакомиться с его произведениями, но и погрузиться в атмосферу эпохи 60-х — 80-х годов XX века.

Великий писатель и его наследие

Сергей Довлатов — один из самых известных русскоязычных авторов второй половины XX века. Его работы переведены более чем на 30 языков мира, и наряду с такими мастерами, как Иосиф Бродский и Александр Солженицын, он занимает особое место в мировой литературе. Довлатов создал уникальный стиль, сочетающий иронию и глубокую человечность, что делает его произведения актуальными и сегодня.

О спектакле

Режиссером проекта выступает Ж. Киже, а главную роль исполняет талантливый актер А. Ерохин. Спектакль обещает стать настоящим погружением в мир Довлатова, где зрители смогут ощутить все нюансы его жизни и творчества, пережить вместе с ним его радости и горести.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который не только развлечет, но и заставит задуматься о важных вопросах жизни и искусства. Приходите и станьте частью этого удивительного театрального опыта!

Купить билет на спектакль Время Довлатова

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
26 сентября пятница
18:30
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 900 ₽

В ближайшие дни

Краденое солнце
6+
Детский Кукольный
Краденое солнце
28 сентября в 13:00 Бродячая собачка. Новая сцена
от 700 ₽
Стакан воды
16+
Комедия Драма
Стакан воды
15 октября в 19:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 700 ₽
Дурочка
16+
Комедия Мюзикл
Дурочка
14 октября в 19:00 Комедианты
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше