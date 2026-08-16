Музейные прогулки. Время Царицына

Интерактивная программа Музейные прогулки предназначена для самых маленьких посетителей от 3 лет. В рамках этой увлекательной программы, проводимой в музее «Царицыно», дети и их родители под руководством опытного экскурсовода с интересом исследуют мир истории и искусства.

Что ожидает участников?

На программе «Время Царицына» юные исследователи становятся настоящими путешественниками во времени. Они могут:

расшифровывать секреты старинных кирпичей;

посетить 300-летний дуб;

играть в старинные игры;

прикоснуться к настоящим музейным древностям.

Где и когда проходят мероприятия?

Программа «Время Царицына» проходит на Дворцовой площади с мая по октябрь. С октября по апрель программа переходит в Детский музей.

Ведущие программы

Программу ведут опытные экскурсоводы: Анастасия Стальная, Ксения Дубинчик и Анна Чегодаева.

Практическая информация

Продолжительность: 45 минут

Место встречи: подземное пространство Большого дворца (кассы).

В стоимость билета включены входные билеты в Большой дворец и Хлебный дом. Также обратите внимание, что согласно правилам музея, дети до 12 лет могут участвовать в мероприятиях только в сопровождении взрослого. Поэтому билеты необходимо приобретать как на ребенка, так и на взрослого.