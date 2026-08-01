Новая выставка в арт-центре «Пушкинская-10»

Архив времени и чудесное превращение обыденного в незабываемое — вот цель новой выставки в арт-центре «Пушкинская-10». В рамках проекта зрителям представят работы, исследующие соотношение понятий Временного и Вечного.

Параллели понятий

Выставка ставит перед зрителями интересные вопросы. Всегда ли стремление к моменту здесь и сейчас приводит к вечным ценностям? Каковы границы между понятием Временного и Вечного? Художники, участвующие в проекте, задумались над тем, как искусство способно зафиксировать мимолетные моменты и при этом создать связь с вечностью.

Ваш выбор

Зрителям предлагается выбрать пять произведений, которые ярче всего раскрывают тему Временного, и пять работ, отражающих Вечное. Результаты зрительского восприятия будут опубликованы за неделю до завершения выставки. Это уникальная возможность увидеть, как коллективное восприятие может влиять на интерпретацию произведений.

Искусство и восприятие

Выставка нацелена не только на физическую презентацию работ, но и на провокацию размышлений. Вопросы о том, возможно ли выделить границы между Временным и Вечным внутри произведения, возникнут у каждого зрителя. В конце концов, в глазах смотрящего не только красота, но и уникальная интерпретация.