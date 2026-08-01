Архив времени и чудесное превращение обыденного в незабываемое — вот цель новой выставки в арт-центре «Пушкинская-10». В рамках проекта зрителям представят работы, исследующие соотношение понятий Временного и Вечного.
Выставка ставит перед зрителями интересные вопросы. Всегда ли стремление к моменту здесь и сейчас приводит к вечным ценностям? Каковы границы между понятием Временного и Вечного? Художники, участвующие в проекте, задумались над тем, как искусство способно зафиксировать мимолетные моменты и при этом создать связь с вечностью.
Зрителям предлагается выбрать пять произведений, которые ярче всего раскрывают тему Временного, и пять работ, отражающих Вечное. Результаты зрительского восприятия будут опубликованы за неделю до завершения выставки. Это уникальная возможность увидеть, как коллективное восприятие может влиять на интерпретацию произведений.
Выставка нацелена не только на физическую презентацию работ, но и на провокацию размышлений. Вопросы о том, возможно ли выделить границы между Временным и Вечным внутри произведения, возникнут у каждого зрителя. В конце концов, в глазах смотрящего не только красота, но и уникальная интерпретация.