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Временное | Вечное
Киноафиша Временное | Вечное

Временное | Вечное

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О выставке

Новая выставка в арт-центре «Пушкинская-10»

Архив времени и чудесное превращение обыденного в незабываемое — вот цель новой выставки в арт-центре «Пушкинская-10». В рамках проекта зрителям представят работы, исследующие соотношение понятий Временного и Вечного.

Параллели понятий

Выставка ставит перед зрителями интересные вопросы. Всегда ли стремление к моменту здесь и сейчас приводит к вечным ценностям? Каковы границы между понятием Временного и Вечного? Художники, участвующие в проекте, задумались над тем, как искусство способно зафиксировать мимолетные моменты и при этом создать связь с вечностью.

Ваш выбор

Зрителям предлагается выбрать пять произведений, которые ярче всего раскрывают тему Временного, и пять работ, отражающих Вечное. Результаты зрительского восприятия будут опубликованы за неделю до завершения выставки. Это уникальная возможность увидеть, как коллективное восприятие может влиять на интерпретацию произведений.

Искусство и восприятие

Выставка нацелена не только на физическую презентацию работ, но и на провокацию размышлений. Вопросы о том, возможно ли выделить границы между Временным и Вечным внутри произведения, возникнут у каждого зрителя. В конце концов, в глазах смотрящего не только красота, но и уникальная интерпретация.

Купить билет на выставка Временное | Вечное

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В других городах
Август
13 августа четверг
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
14 августа пятница
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
15 августа суббота
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
16 августа воскресенье
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
17 августа понедельник
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
18 августа вторник
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
19 августа среда
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
20 августа четверг
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
21 августа пятница
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
22 августа суббота
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
23 августа воскресенье
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
24 августа понедельник
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
25 августа вторник
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
26 августа среда
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
27 августа четверг
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
28 августа пятница
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
29 августа суббота
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53
30 августа воскресенье
09:00
Арт-центр «Пушкинская-10» Санкт-Петербург, Пушкинская, 10, вход с Лиговского проспекта, 53

В ближайшие дни

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