Времена года

Мультимедийная инсталляция «Звучащие полотна» в соборе Святых Петра и Павла

Приглашаем вас на уникальную мультимедийную инсталляцию «Звучащие полотна. Поль Сезанн и Клод Моне», где музыка барокко сливается с живописью великих мастеров.

Великие имена музыкального барокко

Эпоха музыкального барокко, длившаяся более полутора веков, подарила миру множество выдающихся композиторов. Среди них особенное место занимает Антонио Вивальди — венецианец, ставший символом этого периода. Его творчество, включая знаменитые «Четыре времени года», оставило глубокий след в истории музыки и вдохновило многих художников и исполнителей.

Инсталляция и исполнители

В рамках инсталляции вы сможете услышать концерты Вивальди, написанные в 20-х годах XVIII века, которые до сих пор завораживают аудиторию по всему миру. Исполнители события:

Вальтруд Шмидт — мультимедийная инсталляция

Евдокия Ионина — скрипка, лауреат международных конкурсов

Анна Суслова — орган

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального и художественного события. Каждое выступление — это шанс окунуться в атмосферу великолепия барокко, где музыка и визуальное искусство создают незабываемый опыт.