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Спектакль Времена... Года...

Вокально-инструментальный перформанс
Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Режиссер Иван Поповски
Продолжительность 1 час 20 мин, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Особый музыкальный спектакль Ивана Поповски

«Времена… Года…» — это музыкальный спектакль, в котором музыка, драма, сценография и визуальные эффекты создают уникальное зрелище. На протяжении полутора часов звучат произведения четырех великих композиторов: Антонио Вивальди, Йозефа Гайдна, Петра Чайковского и Астора Пьяццоллы.

Музыка без слов

Важно отметить, что в этом спектакле не прозвучит ни единого слова. Но звуки будут наполнять каждый сантиметр сценического пространства. Четыре прекрасных женских голоса расскажут историю без слов, используя музыку как основное средство выражения.

Симфония четырех эпох

Четыре музыкальные эпохи, четыре страны и четыре времени года в тандеме с четырьмя стихиями — это музыка, драма, сценография и визуальные эффекты. Критики описывают спектакль как волшебство и каскад завораживающих аттракционов, от которых невозможно отвести глаз.

Творчество и награды

Артисты, музыканты и создатели спектакля на наших глазах превращают звук в свет, а голос — в пластику. Они буквально рисуют музыку, создавая захватывающее зрелище. За свою работу режиссер Иван Поповски удостоен премии «Хрустальная Турандот» и Национальной премии «Музыкальное сердце театра», а также, вместе с артистами театра, получил Премию Москвы в области литературы и искусства.

Фотографии

Времена... Года... Времена... Года... Времена... Года... Времена... Года...
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