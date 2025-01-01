Меню
Времена года
Киноафиша Времена года

Времена года

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Времена года: концерт классической музыки в Центре «Троицкий»

Приглашаем вас на удивительный концерт классической музыки «Времена года», который состоится в Центре «Троицкий». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для ценителей музыки.

Программа концерта

В программе ориентированных на классическую музыку произведений будут представлены самые известные работы композиторов, вдохновленных временами года. Вы услышите яркие мелодии, которые перенесут вас в атмосферу весеннего обновления, летнего тепла, осенней меланхолии и зимних холодов.

Интересные факты

Одна из самых известных произведений, посвященных временам года, — это концерт «Времена года» Антонио Вивальди. Написанный в 1725 году, он состоит из четырех концертов, каждый из которых отражает одно из времён года. Эти произведения до сих пор вдохновляют музыкантов и слушателей по всему миру.

Где и как купить билеты

Билеты на концерт можно приобрести в кассе Центра «Троицкий» или на официальном сайте учреждения. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в сопровождении профессиональных музыкантов!

Приходите и погрузитесь в мир классической музыки с концертом «Времена года»!

Купить билет на концерт Времена года

Октябрь
31 октября пятница
19:30
Центр «Троицкий» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 223
от 600 ₽

