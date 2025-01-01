Чайковский в джазе: уникальное музыкальное событие

Цикл фортепианных миниатюр П.И. Чайковского «Времена года» знаком многим, как взрослым, так и детям. Мы приглашаем вас открыть это произведение с неожиданных джазовых нот!

Новый взгляд на классические произведения

Пьесы «У камелька», «Подснежник», «На тройке», «Святки» и другие музыкальные миниатюры, всего 12 шедевров, будут исполнены Оркестром Ильи Филиппова. Джазовые аранжировки создавали лучшие композиторы России, что придаст знакомым мелодиям свежий и оригинальный звук.

Слияние музыки и визуального искусства

К музыкальным композициям будет соответствовать видеоряд, созданный в живописных уголках Краснодарского края. Этот проект стал победителем грантов губернатора Краснодарского края и приурочен к 185-летию П.И. Чайковского.

Не упустите возможность насладиться искусством

Это уникальное событие позволит вам насладиться не только музыкой великого композитора, но и погрузиться в атмосферу джаза, дополненную великолепными визуальными образами. Приходите и откройте для себя Чайковского в новом свете!