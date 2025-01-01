Времена года. Времена года 2.0

Музыкальное путешествие через сезоны

В скором времени зрители смогут насладиться уникальным концертом, в котором соединятся два великих произведения классической музыки — «Времена года» Антонио Вивальди и «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы.

Вивальди: классика, проверенная временем

Первая часть программы включает знаменитый цикл «Времена года» Вивальди — четыре концерта для скрипки и оркестра, которые уже три века трогают сердца слушателей. Каждый концерт иллюстрирует особенности сезонов и природные явления, что делает его поистине уникальным произведением.

Пьяццолла: революция в танго

Во второй половине вечера прозвучит «Времена года в Буэнос-Айресе» в транскрипции Леонида Десятникова. В этом произведении Пьяццолла, революционизировавший аргентинское танго и создавший стиль Танго нуэво, мастерски сочетает джаз и классику, отражая отличия сезонов северного и южного полушарий.

Исполнители вечера

Концерт исполнит оркестр «Невская Камерата» под управлением художественного руководителя и дирижера Филиппа Буина. Солисткой выступит Элина Друх — лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладающая выдающимся мастерством игры на скрипке.

Билеты и рассадка

Важно отметить, что в продаже доступны три категории билетов, каждая из которых предлагает свободную рассадку. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!