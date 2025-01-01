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Времена года. Времена года 2.0
Киноафиша Времена года. Времена года 2.0

Времена года. Времена года 2.0

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие через сезоны

В скором времени зрители смогут насладиться уникальным концертом, в котором соединятся два великих произведения классической музыки — «Времена года» Антонио Вивальди и «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы.

Вивальди: классика, проверенная временем

Первая часть программы включает знаменитый цикл «Времена года» Вивальди — четыре концерта для скрипки и оркестра, которые уже три века трогают сердца слушателей. Каждый концерт иллюстрирует особенности сезонов и природные явления, что делает его поистине уникальным произведением.

Пьяццолла: революция в танго

Во второй половине вечера прозвучит «Времена года в Буэнос-Айресе» в транскрипции Леонида Десятникова. В этом произведении Пьяццолла, революционизировавший аргентинское танго и создавший стиль Танго нуэво, мастерски сочетает джаз и классику, отражая отличия сезонов северного и южного полушарий.

Исполнители вечера

Концерт исполнит оркестр «Невская Камерата» под управлением художественного руководителя и дирижера Филиппа Буина. Солисткой выступит Элина Друх — лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладающая выдающимся мастерством игры на скрипке.

Билеты и рассадка

Важно отметить, что в продаже доступны три категории билетов, каждая из которых предлагает свободную рассадку. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:30 от 1700 ₽

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