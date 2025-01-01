Музыкальное путешествие. Времена года в исполнении Родиона Петрова

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» приглашает вас на уникальный концерт, где прозвучат самые знаменитые произведения Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. В программе — великолепные «Времена года» Вивальди и страстные «Времена года в Буэнос-Айресе» в ритме танго.

Солист-поросёнок: Родион Петров

На сцене — скрипач-виртуоз Родион Петров, который исполнит эти шедевры на уникальной коллекционной скрипке 1745 года итальянского мастера Джованни Баттиста Гваданини, ученика знаменитого Антонио Страдивари. Родион — обладатель множества престижных наград и призов, включая конкурс имени Паганини в Генуе и юношеский конкурс имени Чайковского. Его первые выступления состоялись еще в 7 лет с БСО под управлением Владимира Федосеева.

Вивальди и Пьяццолла: Вечная классика и современное искусство

«Времена года» Антонио Вивальди — одно из самых известных произведений композитора, ставшее его визитной карточкой. Это сочинение, наполненное яркими образами различных сезонов, остаётся популярным и исполняемым во всем мире. Астор Пьяццолла в 20 веке создал свои «Времена года в Буэнос-Айресе», добавив элементы народной музыки к высокому искусству и превратив танго в международный феномен.

Информация о концерте

Сбор гостей: 18:00

18:00 Начало концерта: 19:00

19:00 Возрастное ограничение: 6+

6+ Продолжительность: 2 отделения по 45 минут

2 отделения по 45 минут Стоимость билетов: от 800 до 4500 рублей

Не упустите возможность насладиться удивительной музыкой в исполнении талантливого скрипача Родион Петрова и оркестра «Русская филармония». Убедитесь сами, как классика встречается с современностью в этом захватывающем музыкальном путешествии!