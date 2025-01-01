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Киноафиша Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Времена года. Вивальди. Пьяццолла

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие через времена года

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в исполнении Камерного оркестра Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением дирижера Павла Петренко. В программе прозвучат произведения, которые перенесут слушателей в разные времена года, создавая незабываемую атмосферу.

I отделение: Астор Пьяццолла

Первую часть концерта откроет произведение «Времена года в Буэнос-Айресе» (Las cuatro estaciones porteños) Астора Пьяццоллы, написанное в 1968 году. Вы услышите:

  1. Otoño porteño (Осень в Буэнос-Айресе)
  2. Invierno porteño (Зима в Буэнос-Айресе)
  3. Primavera porteña (Весна в Буэнос-Айресе)
  4. Verano porteño (Лето в Буэнос-Айресе)

II отделение: Антонио Вивальди

Во второй части концерта прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Программа включает в себя:

  1. Концерт №1 «Весна» ми мажор, RV269 (op.8/1)
    • Allegro
    • Largo
    • Allegro
  2. Концерт №2 «Лето» соль минор, RV315 (op.8/2)
    • Allegro non molto
    • Adagio
    • Presto
  3. Концерт №3 «Осень» фа мажор, RV293 (op.8/3)
    • Allegro
    • Adagio molto
    • Allegro
  4. Концерт №4 «Зима» фа минор, RV297 (op.8/4)
    • Allegro non molto
    • Largo
    • Allegro

Информация о концерте

Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой, которая расскажет о каждом из сезонов, через призму двух великих композиторов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Мальтийская капелла Санкт-Петербург, Садовая, 26, литера Д
19:00 от 1200 ₽

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