Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Музыкальное путешествие через времена года

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в исполнении Камерного оркестра Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением дирижера Павла Петренко. В программе прозвучат произведения, которые перенесут слушателей в разные времена года, создавая незабываемую атмосферу.

I отделение: Астор Пьяццолла

Первую часть концерта откроет произведение «Времена года в Буэнос-Айресе» (Las cuatro estaciones porteños) Астора Пьяццоллы, написанное в 1968 году. Вы услышите:

Otoño porteño (Осень в Буэнос-Айресе) Invierno porteño (Зима в Буэнос-Айресе) Primavera porteña (Весна в Буэнос-Айресе) Verano porteño (Лето в Буэнос-Айресе)

II отделение: Антонио Вивальди

Во второй части концерта прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Программа включает в себя:

Концерт №1 «Весна» ми мажор, RV269 (op.8/1) Allegro

Largo

Allegro Концерт №2 «Лето» соль минор, RV315 (op.8/2) Allegro non molto

Adagio

Presto Концерт №3 «Осень» фа мажор, RV293 (op.8/3) Allegro

Adagio molto

Allegro Концерт №4 «Зима» фа минор, RV297 (op.8/4) Allegro non molto

Largo

Allegro

Информация о концерте

Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой, которая расскажет о каждом из сезонов, через призму двух великих композиторов.