Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в исполнении Камерного оркестра Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением дирижера Павла Петренко. В программе прозвучат произведения, которые перенесут слушателей в разные времена года, создавая незабываемую атмосферу.
Первую часть концерта откроет произведение «Времена года в Буэнос-Айресе» (Las cuatro estaciones porteños) Астора Пьяццоллы, написанное в 1968 году. Вы услышите:
Во второй части концерта прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Программа включает в себя:
Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой, которая расскажет о каждом из сезонов, через призму двух великих композиторов.