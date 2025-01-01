Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Исполнители:
Вечер обещает быть необыкновенно ярким и эмоциональным: легендарные «Времена года» Антонио Вивальди — одно из самых исполняемых и любимых произведений в мировой музыке — в сочетании с яркими, страстными и чувственными произведениями Астора Пьяццоллы, который привнес в музыку ритмы танго. Родион Петров, лауреат престижных международных конкурсов, исполнивший множество произведений на уникальной скрипке 1745 года, является несомненно выдающимся солистом этого концерта.
Программа концерта
Вивальди и Пьяццолла: контрасты и сходства
«Времена года» Вивальди — это сочинение, которое стало символом музыкальной виртуозности и живых, ярких образов природы. В отличие от Вивальди, Астор Пьяццолла подарил танго новое звучание, превратив народную музыку в высокое искусство. Его цикл «Времена года в Буэнос-Айресе» — это страстная и эмоциональная музыка, впитавшая атмосферу южноамериканского танго.
Родион Петров: виртуозность и мастерство
Родион Петров, играющий на уникальной скрипке итальянского мастера 1745 года Джованни Баттиста Гваданини, добавит к исполнению этих произведений особую изысканность и техническое мастерство, покоряя зрителей своей виртуозной техникой и харизмой.