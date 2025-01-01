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Времена года. Вивальди. Пьяццолла
Билеты от 700₽
Киноафиша Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Времена года. Вивальди. Пьяццолла

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и Родион Петров

Исполнители:

  • Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
  • Родион Петров — скрипка, победитель международных конкурсов, в том числе конкурса им. Паганини

Вечер обещает быть необыкновенно ярким и эмоциональным: легендарные «Времена года» Антонио Вивальди — одно из самых исполняемых и любимых произведений в мировой музыке — в сочетании с яркими, страстными и чувственными произведениями Астора Пьяццоллы, который привнес в музыку ритмы танго. Родион Петров, лауреат престижных международных конкурсов, исполнивший множество произведений на уникальной скрипке 1745 года, является несомненно выдающимся солистом этого концерта.

Программа концерта

  • Антонио ВивальдиВремена года:
    • Весна
    • Лето
    • Осень
    • Зима
  • Астор ПьяццоллаВремена года в Буэнос-Айресе

Вивальди и Пьяццолла: контрасты и сходства

«Времена года» Вивальди — это сочинение, которое стало символом музыкальной виртуозности и живых, ярких образов природы. В отличие от Вивальди, Астор Пьяццолла подарил танго новое звучание, превратив народную музыку в высокое искусство. Его цикл «Времена года в Буэнос-Айресе» — это страстная и эмоциональная музыка, впитавшая атмосферу южноамериканского танго.

Родион Петров: виртуозность и мастерство

Родион Петров, играющий на уникальной скрипке итальянского мастера 1745 года Джованни Баттиста Гваданини, добавит к исполнению этих произведений особую изысканность и техническое мастерство, покоряя зрителей своей виртуозной техникой и харизмой.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Времена года. Вивальди. Пьяццолла Времена года. Вивальди. Пьяццолла

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