Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и Родион Петров

Исполнители:

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

Родион Петров — скрипка, победитель международных конкурсов, в том числе конкурса им. Паганини

Вечер обещает быть необыкновенно ярким и эмоциональным: легендарные «Времена года» Антонио Вивальди — одно из самых исполняемых и любимых произведений в мировой музыке — в сочетании с яркими, страстными и чувственными произведениями Астора Пьяццоллы, который привнес в музыку ритмы танго. Родион Петров, лауреат престижных международных конкурсов, исполнивший множество произведений на уникальной скрипке 1745 года, является несомненно выдающимся солистом этого концерта.

Программа концерта

Антонио Вивальди — Времена года: Весна Лето Осень Зима

— Времена года: Астор Пьяццолла — Времена года в Буэнос-Айресе

Вивальди и Пьяццолла: контрасты и сходства

«Времена года» Вивальди — это сочинение, которое стало символом музыкальной виртуозности и живых, ярких образов природы. В отличие от Вивальди, Астор Пьяццолла подарил танго новое звучание, превратив народную музыку в высокое искусство. Его цикл «Времена года в Буэнос-Айресе» — это страстная и эмоциональная музыка, впитавшая атмосферу южноамериканского танго.

Родион Петров: виртуозность и мастерство

Родион Петров, играющий на уникальной скрипке итальянского мастера 1745 года Джованни Баттиста Гваданини, добавит к исполнению этих произведений особую изысканность и техническое мастерство, покоряя зрителей своей виртуозной техникой и харизмой.