Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Музыкальный диалог между Италией XVIII века и Аргентиной XX века

В рамках этого уникального концерта вас ждет музыкальное путешествие через времена года, наполненное контрастами между классическим итальянским барокко и страстным аргентинским танго. Программа включает два шедевра: знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди и «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы.

Программа концерта:

А. Вивальди – Времена года, 4 концерта для скрипки, струнных и basso continuo

– Времена года, 4 концерта для скрипки, струнных и basso continuo А. Пьяццолла – Четыре времени года в Буэнос-Айресе для скрипки с оркестром

Тема смены времен года давно была популярна в музыке, и, несмотря на многочисленные воплощения, именно Вивальди стал первым, кто создал завершённый цикл, который до сих пор остается визитной карточкой не только самого композитора, но и итальянского барокко. Каждый концерт Вивальди сопровождается сонетом, написанным им самим, в котором с юмором и живостью описаны картины, соответствующие различным сезонам. Музыка передает все настроения и особенности каждого времени года, от веселья и праздника весны до тишины и холода зимы.

Через 250 лет после Вивальди, аргентинский композитор Астор Пьяццолла создает своё произведение «Времена года в Буэнос-Айресе», в котором традиционное танго переплетается с джазовыми элементами и народной музыкой. Эти произведения рассказывают истории маленьких людей в большом городе и передают все эмоции, связанные с каждым временем года, но теперь уже в контексте бурного и яркого города Буэнос-Айреса.

Концерт, где эти два произведения исполняются вместе, станет настоящим музыкальным диалогом между Италией XVIII века и Аргентиной XX века, между спокойной, чарующей красотой природы и бурной, страстной жизнью большого города.

Исполнители:

Ансамбль солистов Эрмитаж

Дирижер и солист – Илья Норштейн

Приглашаем вас в Малый зал Московской консерватории, чтобы насладиться уникальной программой, которая перенесет вас через время и пространство, наполнив душу яркими красками музыки Вивальди и Пьяццоллы.