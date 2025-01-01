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Времена года. Вивальди. Пьяццолла
Билеты от 1000₽
Киноафиша Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Времена года. Вивальди. Пьяццолла

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный диалог между Италией XVIII века и Аргентиной XX века

В рамках этого уникального концерта вас ждет музыкальное путешествие через времена года, наполненное контрастами между классическим итальянским барокко и страстным аргентинским танго. Программа включает два шедевра: знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди и «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы.

Программа концерта:

  • А. Вивальди – Времена года, 4 концерта для скрипки, струнных и basso continuo
  • А. Пьяццолла – Четыре времени года в Буэнос-Айресе для скрипки с оркестром

Тема смены времен года давно была популярна в музыке, и, несмотря на многочисленные воплощения, именно Вивальди стал первым, кто создал завершённый цикл, который до сих пор остается визитной карточкой не только самого композитора, но и итальянского барокко. Каждый концерт Вивальди сопровождается сонетом, написанным им самим, в котором с юмором и живостью описаны картины, соответствующие различным сезонам. Музыка передает все настроения и особенности каждого времени года, от веселья и праздника весны до тишины и холода зимы.

Через 250 лет после Вивальди, аргентинский композитор Астор Пьяццолла создает своё произведение «Времена года в Буэнос-Айресе», в котором традиционное танго переплетается с джазовыми элементами и народной музыкой. Эти произведения рассказывают истории маленьких людей в большом городе и передают все эмоции, связанные с каждым временем года, но теперь уже в контексте бурного и яркого города Буэнос-Айреса.

Концерт, где эти два произведения исполняются вместе, станет настоящим музыкальным диалогом между Италией XVIII века и Аргентиной XX века, между спокойной, чарующей красотой природы и бурной, страстной жизнью большого города.

Исполнители:

  • Ансамбль солистов Эрмитаж
  • Дирижер и солист – Илья Норштейн

Приглашаем вас в Малый зал Московской консерватории, чтобы насладиться уникальной программой, которая перенесет вас через время и пространство, наполнив душу яркими красками музыки Вивальди и Пьяццоллы.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 декабря
Малый зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13, 1-й учебный корпус
19:00 от 1000 ₽

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