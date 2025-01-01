Меню
Времена года. Вивальди. Пьяццолла
Билеты от 1000₽
Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Времена года. Вивальди. Пьяццолла

6+
6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие через времена года

Смена времён года – вечная тема, находящая отражение в искусстве. «Времена года» Вивальди ежегодно радуют слушателей и занимают первые строчки в рейтингах классической музыки. Однако существуют и другие незабываемые музыкальные произведения, посвящённые этой теме.

Одним из таких шедевров являются «Времена года» Астора Пьяццоллы, в которых обрисовываются мелодии танго и атмосфера вечного Буэнос-Айреса. Эти два произведения можно будет услышать на уникальном концерте в Соборе на Малой Грузинской.

Концертные исполнители

На сцене выступят:

  • Вильям Хайло — лауреат международных и всероссийских конкурсов (скрипка)
  • Марина Омельченко — титулярная органистка римско-католического кафедрального собора в Москве (орган, клавесин)
  • Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла»

Художественный руководитель

Дирижирует концертами заслуженный артист России Виктор Луценко, чья палитра музыкальных проектов знает множество красок и эмоций.

Не упустите возможность погрузиться в музыкальную атмосферу четырёх сезонов! Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей классической музыки.

Купить билет на концерт Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Декабрь
12 декабря пятница
21:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

