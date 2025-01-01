Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Смена времён года – вечная тема, находящая отражение в искусстве. «Времена года» Вивальди ежегодно радуют слушателей и занимают первые строчки в рейтингах классической музыки. Однако существуют и другие незабываемые музыкальные произведения, посвящённые этой теме.
Одним из таких шедевров являются «Времена года» Астора Пьяццоллы, в которых обрисовываются мелодии танго и атмосфера вечного Буэнос-Айреса. Эти два произведения можно будет услышать на уникальном концерте в Соборе на Малой Грузинской.
Дирижирует концертами заслуженный артист России Виктор Луценко, чья палитра музыкальных проектов знает множество красок и эмоций.
