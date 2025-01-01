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Времена года. Вивальди. Пьяццолла
Билеты от 800₽
Киноафиша Времена года. Вивальди. Пьяццолла

Времена года. Вивальди. Пьяццолла

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт Московского камерного оркестра:  «Времена года» Вивальди и Пьяццоллы

Приглашаем вас на уникальный концерт Московского камерного оркестра Musica Viva, где прозвучат знаменитые произведения двух выдающихся композиторов: Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. В программе — «Времена года» Вивальди и «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы, а сольную партию исполнит талантливая скрипачка Елена Корженевич.

Вивальди: цикл, ставший классикой

Антонио Вивальди первым воплотил идею смены времен года в музыке, создав свой знаменитый цикл «Времена года». Это сочинение стало не только визитной карточкой композитора, но и иконой итальянского барокко. Каждый концерт сопровождается сонетом, написанным самим Вивальди, в которых с юмором описаны сцены, изображенные в музыке. Эти сонеты позволяют глубже понять замысел композитора и насладиться атмосферой каждого сезона: весны, лета, осени и зимы.

Пьяццолла: новое звучание традиции

Спустя 250 лет после Вивальди, аргентинский композитор Астор Пьяццолла создал свои «Времена года», обогатив традиционное танго элементами джаза и народной музыки. Его произведение «Времена года в Буэнос-Айресе» рассказывает о жизни маленького человека в большом городе, передавая богатство эмоций и чувственность аргентинского ритма.

Творческий союз: Вивальди и Пьяццолла

В 1996-1998 годах российский композитор Леонид Десятников создал скрипичную транскрипцию произведения Пьяццоллы, в которой он заимствовал элементы из «Времен года» Вивальди. Это соединение барочного концерта и аргентинского танго стало традицией, которая находит отклик в сердцах слушателей.

Приглашение на концерт

Не упустите возможность сравнить музыку зимы, весны, лета и осени XVIII века Италии и XX века Буэнос-Айреса. Концерт состоится в Большом зале Московской консерватории. Musica Viva — один из ведущих оркестров России, известный своим уникальным подходом к исполнению различных стилей и жанров. Сольные партии исполнит Елена Корженевич — молодая и талантливая скрипачка, лауреат международных конкурсов.

Присоединяйтесь к нам и насладитесь завораживающей музыкой в исполнении настоящих виртуозов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 800 ₽

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