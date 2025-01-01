Времена года. Вивальди при свечах

Праздничный концерт к Дню 8 марта

Исполнители:

Квартет Melodion — лауреат международного конкурса канала Россия-Культура «Квартет 4х4» (2-й сезон)

— лауреат международного конкурса канала Россия-Культура «Квартет 4х4» (2-й сезон) Под руководством Натальи Тупиковой-Мороз

Агафия Григорьева (скрипка)

(скрипка) Снежана Пащенко (скрипка)

(скрипка) Савва Григорьев (виолончель)

Великолепная и всемирно известная музыка Вивальди, которая будет звучать в окружении сотен свечей, создавая уникальную атмосферу для каждого слушателя. 7 марта вас ждет особенный концерт в честь Дня 8 марта в концертном зале на Поварской. В этот вечер прозвучат «Времена года» в необычном исполнении — яркой рок-обработке в стиле Ванессы Мэй, что создаст неповторимую атмосферу и подарит отличное настроение.

Программа концерта

Антонио Вивальди — Времена года: Осень фа мажор RV 293 Зима фа минор RV 297 Весна ми мажор RV 269 Лето соль минор RV 315



Эмоциональное погружение

Это не просто концерт, это полное эмоциональное погружение и наслаждение. В истории музыки немало композиторов обращались к теме времен года, но именно Вивальди с его произведением стал синонимом этого жанра. Четыре концерта — «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима» — исполняются по всему миру и продолжают вдохновлять слушателей.