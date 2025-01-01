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Времена года. Вивальди при свечах
Билеты от 1500₽
Киноафиша Времена года. Вивальди при свечах

Времена года. Вивальди при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Праздничный концерт к Дню 8 марта

Исполнители:

  • Квартет Melodion — лауреат международного конкурса канала Россия-Культура «Квартет 4х4» (2-й сезон)
  • Под руководством Натальи Тупиковой-Мороз
  • Агафия Григорьева (скрипка)
  • Снежана Пащенко (скрипка)
  • Савва Григорьев (виолончель)

Великолепная и всемирно известная музыка Вивальди, которая будет звучать в окружении сотен свечей, создавая уникальную атмосферу для каждого слушателя. 7 марта вас ждет особенный концерт в честь Дня 8 марта в концертном зале на Поварской. В этот вечер прозвучат «Времена года» в необычном исполнении — яркой рок-обработке в стиле Ванессы Мэй, что создаст неповторимую атмосферу и подарит отличное настроение.

Программа концерта

  • Антонио Вивальди — Времена года:
    • Осень фа мажор RV 293
    • Зима фа минор RV 297
    • Весна ми мажор RV 269
    • Лето соль минор RV 315

Эмоциональное погружение

Это не просто концерт, это полное эмоциональное погружение и наслаждение. В истории музыки немало композиторов обращались к теме времен года, но именно Вивальди с его произведением стал синонимом этого жанра. Четыре концерта — «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима» — исполняются по всему миру и продолжают вдохновлять слушателей.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽
6 августа
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах

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