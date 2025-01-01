Времена года. Вивальди при свечах

Исполнители:
Великолепная и всемирно известная музыка Вивальди, которая будет звучать в окружении сотен свечей, создавая уникальную атмосферу для каждого слушателя. 7 марта вас ждет особенный концерт в честь Дня 8 марта в концертном зале на Поварской. В этот вечер прозвучат «Времена года» в необычном исполнении — яркой рок-обработке в стиле Ванессы Мэй, что создаст неповторимую атмосферу и подарит отличное настроение.
Программа концерта
Эмоциональное погружение
Это не просто концерт, это полное эмоциональное погружение и наслаждение. В истории музыки немало композиторов обращались к теме времен года, но именно Вивальди с его произведением стал синонимом этого жанра. Четыре концерта — «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима» — исполняются по всему миру и продолжают вдохновлять слушателей.