Времена года. Вивальди при свечах

Праздничный концерт к Дню 8-го марта

Великолепная по красоте музыка, известная и горячо любимая, прозвучит в окружении сотен свечей! Представьте себе: вы, музыка, виртуозная игра музыкантов и мерцание свечей в темноте — идеальная атмосфера для незабываемого вечера.

7 марта вас ждёт праздничный концерт в концертном зале на Поварской, приуроченный к Дню 8-го марта. В программе — Времена года в необычном исполнении, в ярчайшей рок-обработке в стиле Ванессы Мэй. Это то, что нужно для отличного настроения и подарка для самых красивых и любимых!

Эмоциональное погружение и наслаждение

Это полное погружение в музыку, которая не оставит равнодушным никого. В истории музыки многие композиторы обращались к теме времён года, и наибольшую популярность завоевала работа Антонио Вивальди (1723). Его произведение Времена года стало одним из самых известных и исполняемых на протяжении трёх веков.

Программа концерта

Антонио Вивальди: Времена года Осень фа мажор RV 293 Зима фа минор RV 297 Весна ми мажор RV 269 Лето соль минор RV 315



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