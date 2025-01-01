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Времена года. Вивальди при свечах
Билеты от 1500₽
Киноафиша Времена года. Вивальди при свечах

Времена года. Вивальди при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Праздничный концерт к Дню 8-го марта

Великолепная по красоте музыка, известная и горячо любимая, прозвучит в окружении сотен свечей! Представьте себе: вы, музыка, виртуозная игра музыкантов и мерцание свечей в темноте — идеальная атмосфера для незабываемого вечера.
7 марта вас ждёт праздничный концерт в концертном зале на Поварской, приуроченный к Дню 8-го марта. В программе — Времена года в необычном исполнении, в ярчайшей рок-обработке в стиле Ванессы Мэй. Это то, что нужно для отличного настроения и подарка для самых красивых и любимых!

Эмоциональное погружение и наслаждение
Это полное погружение в музыку, которая не оставит равнодушным никого. В истории музыки многие композиторы обращались к теме времён года, и наибольшую популярность завоевала работа Антонио Вивальди (1723). Его произведение Времена года стало одним из самых известных и исполняемых на протяжении трёх веков.

Программа концерта

  • Антонио Вивальди: Времена года
    • Осень фа мажор RV 293
    • Зима фа минор RV 297
    • Весна ми мажор RV 269
    • Лето соль минор RV 315

Исполнители

  • Квартет Melodion, лауреат международного конкурса канала Россия-Культура Квартет 4х4 (2-й сезон), лучший струнный квартет проекта
    • Наталья Тупикова-Мороз (руководитель)
    • Агафия Григорьева (скрипка)
    • Снежана Пащенко (скрипка)
    • Савва Григорьев (виолончель)

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽
6 августа
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах Времена года. Вивальди при свечах

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