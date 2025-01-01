«Времена года» Вивальди при свечах. В Оранжерее

Атмосферный концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт в Оранжерее Таврического сада. Здесь, под сенью экзотических деревьев и ярких цветущих растений, прозвучит одна из самых известных композиций классической музыки — «Времена года» Антонио Вивальди. Это произведение, появившееся в эпоху барокко, стало настоящим символом музыкального искусства.

Погружение в атмосферу юга

Концерт перенесет вас из Петербурга в тёплые южные страны, наполнив атмосферу яркими красками и виртуозными мелодиями. Спектакль исполнит AURUM квартет, чья интерпретация циклов Вивальди обещает стать настоящим украшением вечера.

Исполнители и программа

Антонио Вивальди (1678–1741) — «Времена года», цикл концертов для скрипки с оркестром (переложение для квартета)

Исполнители AURUM квартета:

Ани Агаджанян — скрипка

Надежда Соболевская — скрипка

Константин Соболевский — альт

Кирилл Алтухов — виолончель

Важно знать

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше шести лет. Не упустите шанс насладиться барочной музыкой в удивительном окружении оранжереи — приходите за вдохновением!