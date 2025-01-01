Меню
«Времена года» Вивальди и шедевры классики в особняке М. Кшесинской
«Времена года» Вивальди и шедевры классики в особняке М. Кшесинской

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в роскошном особняке Кшесинской

Роскошный особняк Матильды Кшесинской станет сценой для незабываемого вечера классической музыки. Гостям концерта будет предложена уникальная возможность не только насладиться великолепными произведениями, но и посетить музей, стоимость билета на который включает в себя посещение экспозиции.

Что вас ждет в программе

В эту вечернюю программу войдут:

  • Антонио Вивальди (1678–1741) - Цикл концертов «Времена года»: Зима (2, 3 части, переложение для струнного квартета) и Весна (1 часть)
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) - Канон
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Оркестровая сюита № 3: Ария
  • Консуэло Веласкес (1916–2005) - Besame Mucho
  • Сергей Рахманинов (1873–1943) - Итальянская полька
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) - Маленькая ночная серенада
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Менуэт и «Шутка» из Сюиты си минор
  • Франц Шуберт (1797–1828) - Серенада; Музыкальный момент
  • Петр Чайковский (1840–1893) - Элегия памяти И. В. Самарина

Исполнители

Вечер пройдет в исполнении Квартета Quantum. Длительность мероприятия составляет всего 1 час 10 минут, что делает его подходящим для всей семьи. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Особенности особняка

После окончания концерта вы сможете прогуляться по музею, ознакомиться с архитектурными особенностями особняка и увидеть сценические костюмы знаменитой балерины. Бережно восстановленные интерьеры помогут вам погрузиться в атмосферу Серебряного века, а Белый зал, где Кшесинская принимала гостей, станет замечательным фоном для фотографий.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера, наполненного музыкой, историей и искусством!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Особняк Кшесинской Санкт-Петербург, Куйбышева, 2–4
16:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Особняк Кшесинской Санкт-Петербург, Куйбышева, 2–4
16:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
Особняк Кшесинской Санкт-Петербург, Куйбышева, 2–4
16:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 4 января
Особняк Кшесинской Санкт-Петербург, Куйбышева, 2–4
16:00 от 3000 ₽

