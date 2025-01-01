«Времена года» Вивальди и шедевры классики в особняке М. Кшесинской

Роскошный особняк Матильды Кшесинской станет сценой для незабываемого вечера классической музыки. Гостям концерта будет предложена уникальная возможность не только насладиться великолепными произведениями, но и посетить музей, стоимость билета на который включает в себя посещение экспозиции.
В эту вечернюю программу войдут:
Вечер пройдет в исполнении Квартета Quantum. Длительность мероприятия составляет всего 1 час 10 минут, что делает его подходящим для всей семьи. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.
После окончания концерта вы сможете прогуляться по музею, ознакомиться с архитектурными особенностями особняка и увидеть сценические костюмы знаменитой балерины. Бережно восстановленные интерьеры помогут вам погрузиться в атмосферу Серебряного века, а Белый зал, где Кшесинская принимала гостей, станет замечательным фоном для фотографий.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера, наполненного музыкой, историей и искусством!