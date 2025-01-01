«Времена года» Вивальди и шедевры классики в особняке М. Кшесинской

Музыкальный вечер в роскошном особняке Кшесинской

Роскошный особняк Матильды Кшесинской станет сценой для незабываемого вечера классической музыки. Гостям концерта будет предложена уникальная возможность не только насладиться великолепными произведениями, но и посетить музей, стоимость билета на который включает в себя посещение экспозиции.

Что вас ждет в программе

В эту вечернюю программу войдут:

Антонио Вивальди (1678–1741) - Цикл концертов «Времена года»: Зима (2, 3 части, переложение для струнного квартета) и Весна (1 часть)

(1678–1741) - Цикл концертов «Времена года»: Зима (2, 3 части, переложение для струнного квартета) и Весна (1 часть) Иоганн Пахельбель (1653–1706) - Канон

(1653–1706) - Канон Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Оркестровая сюита № 3: Ария

(1685–1750) - Оркестровая сюита № 3: Ария Консуэло Веласкес (1916–2005) - Besame Mucho

(1916–2005) - Besame Mucho Сергей Рахманинов (1873–1943) - Итальянская полька

(1873–1943) - Итальянская полька Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) - Маленькая ночная серенада

(1756–1791) - Маленькая ночная серенада Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Менуэт и «Шутка» из Сюиты си минор

(1685–1750) - Менуэт и «Шутка» из Сюиты си минор Франц Шуберт (1797–1828) - Серенада; Музыкальный момент

(1797–1828) - Серенада; Музыкальный момент Петр Чайковский (1840–1893) - Элегия памяти И. В. Самарина

Исполнители

Вечер пройдет в исполнении Квартета Quantum. Длительность мероприятия составляет всего 1 час 10 минут, что делает его подходящим для всей семьи. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Особенности особняка

После окончания концерта вы сможете прогуляться по музею, ознакомиться с архитектурными особенностями особняка и увидеть сценические костюмы знаменитой балерины. Бережно восстановленные интерьеры помогут вам погрузиться в атмосферу Серебряного века, а Белый зал, где Кшесинская принимала гостей, станет замечательным фоном для фотографий.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера, наполненного музыкой, историей и искусством!