Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Новогодний концерт с экскурсией во дворце Великого князя
Киноафиша «Времена года». Вивальди и шедевры классики. Новогодний концерт с экскурсией во дворце Великого князя

«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Новогодний концерт с экскурсией во дворце Великого князя

6+
Возраст 6+

О концерте

Шедевры классической музыки в дворце Великого князя

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь состоится уникальная концертная программа, посвященная шедеврам классической музыки.

Экскурсия по историческим залам

Наше мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо – Дома ученых, построенного в XIX веке в модном тогда эклектическом стиле. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность.

В Доме ученых бережно сохраняют интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Вы сможете приобщиться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи во время экскурсии.

Музыкальная часть программы

Продолжением вечера станет концерт, в программе которого прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди – настоящее чудо, подаренное нам эпохой барокко. Яркость этой музыки и её виртуозность уже три столетия покоряют сердца слушателей.

В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из цикла «Времена года», а также жемчужины классического репертуара: Маленькая ночная серенада Моцарта, «Девушка с волосами цвета льна» Дебюсси и Полька-пиццикато Штрауса. Особый штрих программы – Танго Гарделя из кинофильма «Запах женщины». Но и это еще не все: в программе ожидаются приятные сюрпризы!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсионным обслуживанием в 16:00 и без экскурсии. Обратите внимание: если билеты с экскурсией закончились, остальные билеты не предоставят возможность для посещения экспозиции. Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут начиная с 15:45.

В случае опоздания, превышающего время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем предоставить услугу по организации экскурсии. Стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не подлежит возврату.

Программа концерта

  • Антонио Вивальди (1678–1741) – «Зима» и «Весна» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года»
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) – Маленькая ночная серенада
  • Клод Дебюсси (1862–1918) – Девушка с волосами цвета льна
  • Иоганн Штраус (1825–1899) – Полька-пиццикато
  • Карлос Гардель (1887–1935) – Танго из кинофильма «Запах женщины» и другие сочинения

Исполнители

AURUM квартет:

  • Ани Агаджанян, скрипка
  • Надежда Соболевская, скрипка
  • Константин Соболевский, альт
  • Кирилл Алтухов, виолончель

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта с экскурсией-проходом – 2 часа 10 минут. Продолжительность концерта без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт «Времена года». Вивальди и шедевры классики. Новогодний концерт с экскурсией во дворце Великого князя

Помощь с билетами
В других городах
Январь
6 января вторник
17:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2999 ₽

В ближайшие дни

Шоу саундтреков: Ангелы и Демоны. Imperial Orchestra
6+
Живая музыка
Шоу саундтреков: Ангелы и Демоны. Imperial Orchestra
23 января в 20:00 Imperial Hall
от 1600 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
20 января в 19:30 Руки вверх!
от 590 ₽
Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета
31 января в 20:30 Дом Архитектора
от 2900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше