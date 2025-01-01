«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Новогодний концерт с экскурсией во дворце Великого князя

Шедевры классической музыки в дворце Великого князя

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь состоится уникальная концертная программа, посвященная шедеврам классической музыки.

Экскурсия по историческим залам

Наше мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо – Дома ученых, построенного в XIX веке в модном тогда эклектическом стиле. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность.

В Доме ученых бережно сохраняют интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Вы сможете приобщиться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи во время экскурсии.

Музыкальная часть программы

Продолжением вечера станет концерт, в программе которого прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди – настоящее чудо, подаренное нам эпохой барокко. Яркость этой музыки и её виртуозность уже три столетия покоряют сердца слушателей.

В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из цикла «Времена года», а также жемчужины классического репертуара: Маленькая ночная серенада Моцарта, «Девушка с волосами цвета льна» Дебюсси и Полька-пиццикато Штрауса. Особый штрих программы – Танго Гарделя из кинофильма «Запах женщины». Но и это еще не все: в программе ожидаются приятные сюрпризы!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсионным обслуживанием в 16:00 и без экскурсии. Обратите внимание: если билеты с экскурсией закончились, остальные билеты не предоставят возможность для посещения экспозиции. Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут начиная с 15:45.

В случае опоздания, превышающего время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем предоставить услугу по организации экскурсии. Стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не подлежит возврату.

Программа концерта

Антонио Вивальди (1678–1741) – «Зима» и «Весна» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года»

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) – Маленькая ночная серенада

Клод Дебюсси (1862–1918) – Девушка с волосами цвета льна

Иоганн Штраус (1825–1899) – Полька-пиццикато

Карлос Гардель (1887–1935) – Танго из кинофильма «Запах женщины» и другие сочинения

Исполнители

AURUM квартет:

Ани Агаджанян, скрипка

Надежда Соболевская, скрипка

Константин Соболевский, альт

Кирилл Алтухов, виолончель

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта с экскурсией-проходом – 2 часа 10 минут. Продолжительность концерта без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.