«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Новогодний концерт с экскурсией во дворце Великого князя

Шедевры классической музыки в великолепии дворца

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь пройдет концертная программа шедевров классической музыки, которая начнется с увлекательной экскурсии.

Экскурсия по залам великолепного палаццо

Посетители смогут пройти по залам зданий Дома ученых, выполненного в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Во время экскурсии вы сможете увидеть интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции, создавая атмосферу выдающейся эпохи.

Музыкальная программа

После экскурсии гостей ожидает концерт, на котором прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Эта виртуозная музыка, ослепляющая яркостью и образностью, покоряет слушателей уже три столетия. В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из этого знаменитого цикла, а также такие жемчужины классического репертуара, как:

  • Маленькая ночная серенада Вольфганга Амадея Моцарта
  • «Девушка с волосами цвета льна» Клода Дебюсси
  • Полька-пиццикато Иоганна Штрауса
  • Танго Гарделя из кинофильма «Запах женщины»

В программе ожидаются и приятные сюрпризы, оценить которые вы сможете, только посетив концерт!

Информация о билетах

В продаже имеются билеты двух категорий:

  • Билет с экскурсией (начало в 19:00)
  • Билет без экскурсии

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не позволят посетить экспозицию. Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. В случае опоздания на время, превышающее отправление последней экскурсионной группы, экскурсия будет недоступна, а стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Список произведений

  • Антонио Вивальди (1678–1741): «Зима» и «Весна» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года»
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791): Маленькая ночная серенада
  • Клод Дебюсси (1862–1918): «Девушка с волосами цвета льна»
  • Иоганн Штраус (1825–1899): Полька-пиццикато
  • Карлос Гардель (1887–1935): Танго из кинофильма «Запах женщины»
  • Сергей Рахманинов (1873–1943): Неоконченный квартет

Исполнители

AURUM квартет:

  • Ани Агаджанян, скрипка
  • Надежда Соболевская, скрипка
  • Константин Соболевский, альт
  • Кирилл Алтухов, виолончель

Продолжительность концерта с экскурсионным проходом – 2 часа 10 минут, без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Санкт-Петербург, 3 января
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
20:00 от 2999 ₽

