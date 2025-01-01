«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Новогодний концерт с экскурсией во дворце Великого князя

Шедевры классической музыки в великолепии дворца

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь пройдет концертная программа шедевров классической музыки, которая начнется с увлекательной экскурсии.

Экскурсия по залам великолепного палаццо

Посетители смогут пройти по залам зданий Дома ученых, выполненного в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Во время экскурсии вы сможете увидеть интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции, создавая атмосферу выдающейся эпохи.

Музыкальная программа

После экскурсии гостей ожидает концерт, на котором прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Эта виртуозная музыка, ослепляющая яркостью и образностью, покоряет слушателей уже три столетия. В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из этого знаменитого цикла, а также такие жемчужины классического репертуара, как:

Маленькая ночная серенада Вольфганга Амадея Моцарта

«Девушка с волосами цвета льна» Клода Дебюсси

Полька-пиццикато Иоганна Штрауса

Танго Гарделя из кинофильма «Запах женщины»

В программе ожидаются и приятные сюрпризы, оценить которые вы сможете, только посетив концерт!

Информация о билетах

В продаже имеются билеты двух категорий:

Билет с экскурсией (начало в 19:00)

Билет без экскурсии

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не позволят посетить экспозицию. Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. В случае опоздания на время, превышающее отправление последней экскурсионной группы, экскурсия будет недоступна, а стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Список произведений

Антонио Вивальди (1678–1741): «Зима» и «Весна» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года»

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791): Маленькая ночная серенада

Клод Дебюсси (1862–1918): «Девушка с волосами цвета льна»

Иоганн Штраус (1825–1899): Полька-пиццикато

Карлос Гардель (1887–1935): Танго из кинофильма «Запах женщины»

Сергей Рахманинов (1873–1943): Неоконченный квартет

Исполнители

AURUM квартет:

Ани Агаджанян, скрипка

Надежда Соболевская, скрипка

Константин Соболевский, альт

Кирилл Алтухов, виолончель

Продолжительность концерта с экскурсионным проходом – 2 часа 10 минут, без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.