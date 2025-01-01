«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь пройдет концертная программа шедевров классической музыки, которая начнется с увлекательной экскурсии.
Во время экскурсии вы сможете пройти по залам великолепного флорентийского палаццо – Дома ученых, построенном в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Это будет возможность приобщиться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи.
Продолжением вечера станет концерт, где прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди – настоящее чудо, подаренное нам блистательной эпохой барокко. Яркость этой музыки, её виртуозность и образность уже три столетия покоряют слушателей.
В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из знаменитого цикла «Времена года», а также такие жемчужины классического репертуара, как:
Но и это еще не все: в программе ожидаются приятные сюрпризы, которые вы сможете оценить только посетив концерт!
Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. В случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Обратите внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.
AURUM квартет:
Продолжительность концерта с экскурсией: 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.