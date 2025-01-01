«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

Концерт и экскурсия во дворце Петербурга

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь пройдет концертная программа шедевров классической музыки, которая начнется с увлекательной экскурсии.

Экскурсия по историческим залам

Во время экскурсии вы сможете пройти по залам великолепного флорентийского палаццо – Дома ученых, построенном в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Это будет возможность приобщиться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи.

Концерт шедевров классической музыки

Продолжением вечера станет концерт, где прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди – настоящее чудо, подаренное нам блистательной эпохой барокко. Яркость этой музыки, её виртуозность и образность уже три столетия покоряют слушателей.

В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из знаменитого цикла «Времена года», а также такие жемчужины классического репертуара, как:

Маленькая ночная серенада Вольфганга Амадея Моцарта

«Девушка с волосами цвета льна» Клода Дебюсси

Полька-пиццикато Иоганна Штрауса

Танго Гарделя из кинофильма «Запах женщины»

Но и это еще не все: в программе ожидаются приятные сюрпризы, которые вы сможете оценить только посетив концерт!

Важная информация для зрителей

Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. В случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Обратите внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Программа концерта

Антонио Вивальди (1678–1741) – «Зима» и «Весна» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года»

– «Зима» и «Весна» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года» Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) – Маленькая ночная серенада

– Маленькая ночная серенада Клод Дебюсси (1862–1918) – «Девушка с волосами цвета льна»

– «Девушка с волосами цвета льна» Иоганн Штраус (1825–1899) – Полька-пиццикато

– Полька-пиццикато Карлос Гардель (1887–1935) – Танго из кинофильма «Запах женщины»

– Танго из кинофильма «Запах женщины» и другие сочинения.

Исполнители

AURUM квартет:

Ани Агаджанян, скрипка

Надежда Соболевская, скрипка

Константин Соболевский, альт

Кирилл Алтухов, виолончель

Продолжительность концерта с экскурсией: 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.