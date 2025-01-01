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«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
Киноафиша «Времена года». Вивальди и шедевры классики. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт и экскурсия во дворце Петербурга

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь пройдет концертная программа шедевров классической музыки, которая начнется с увлекательной экскурсии.

Экскурсия по историческим залам

Во время экскурсии вы сможете пройти по залам великолепного флорентийского палаццо – Дома ученых, построенном в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Это будет возможность приобщиться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи.

Концерт шедевров классической музыки

Продолжением вечера станет концерт, где прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди – настоящее чудо, подаренное нам блистательной эпохой барокко. Яркость этой музыки, её виртуозность и образность уже три столетия покоряют слушателей.

В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из знаменитого цикла «Времена года», а также такие жемчужины классического репертуара, как:

  • Маленькая ночная серенада Вольфганга Амадея Моцарта
  • «Девушка с волосами цвета льна» Клода Дебюсси
  • Полька-пиццикато Иоганна Штрауса
  • Танго Гарделя из кинофильма «Запах женщины»

Но и это еще не все: в программе ожидаются приятные сюрпризы, которые вы сможете оценить только посетив концерт!

Важная информация для зрителей

Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. В случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Обратите внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Программа концерта

  • Антонио Вивальди (1678–1741) – «Зима» и «Весна» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года»
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) – Маленькая ночная серенада
  • Клод Дебюсси (1862–1918) – «Девушка с волосами цвета льна»
  • Иоганн Штраус (1825–1899) – Полька-пиццикато
  • Карлос Гардель (1887–1935) – Танго из кинофильма «Запах женщины»
  • и другие сочинения.

Исполнители

AURUM квартет:

  • Ани Агаджанян, скрипка
  • Надежда Соболевская, скрипка
  • Константин Соболевский, альт
  • Кирилл Алтухов, виолончель

Продолжительность концерта с экскурсией: 2 часа 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 3999 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
18:00 от 3999 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 3999 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 3999 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
17:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
18:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
18:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
18:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
18:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 13 декабря
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
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