Времена года. Вивальди и Рихтер. Вечер высокой классики в современном звучании с Imperialis Orchestra

Музыкальный вечер в Мраморном зале ВДНХ

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер в одном из самых красивых павильонов современного ВДНХ – «Мраморный зал» павильона Республики Казахстан. Невероятная программа в уникальном месте с витражом купола и величественными мраморными колоннами создаст атмосферу для восприятия музыки.

Времена года: классика и современность

В этом удивительном зале Imperialis Orchestra исполнит цикл «Времена года» великого Антонио Вивальди в сочетании с циклом «Времена года» Макса Рихтера, одного из самых популярных композиторов нашего времени. «Времена года» Вивальди – это настоящий калейдоскоп, который переносит в разные сезоны, наполняя сердце эмоциями и яркими образами. Каждая часть этого шедевра рассказывает свою историю, вызывая в воображении атмосферу весеннего пробуждения, летнего зноя, осеннего умиротворения и зимней сказки.

Макс Рихтер мастерски соединяет классическую музыку с элементами минимализма и электронной музыки, создавая уникальный звуковой ландшафт. Его интерпретация классических произведений позволяет взглянуть на них под новым углом и ощутить знакомые мелодии в неожиданной интерпретации.

Вдохновение от выдающихся музыкантов

Вас ждут уникальные авторские аранжировки и выдающиеся солисты, каждый из которых привнесет свою индивидуальность в концерт. Эмоциональная атмосфера вечера станет гарантом незабываемых впечатлений.

Уют и комфорт

На площадке будет работать бар, где можно будет попробовать игристые и другие напитки.

Информация о месте

Место: Мраморный зал павильона Республики Казахстан (ВДНХ, павильон №11)

Адрес: г. Москва, проспект Мира, 119, стр. 11

Сбор гостей: 19:20

Начало концерта: 20:00

Не упустите шанс провести незабываемый вечер и насладиться магией музыки, объединяющей традиции и современность!