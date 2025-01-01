Меню
Времена года: Вивальди и Пьяццолла
12+
О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие по временам года

Идея круговорота времён года вовлекла венецианца Антонио Вивальди в XVIII веке. Его гениальные "Четыре времени года" стали ярким отражением этой темы. В XX веке композитор Астор Пьяццолла преобразил эту концепцию в свои замечательные "Времена года в Буэнос-Айресе".

Пьяццолла создал это сочинение не просто о смене времён года, но о различных периодах в жизни жителей своего любимого города. Сохранив форму барочного концерта, композитор сочетает классическую музыку с элементами джаза и афро-испанской традиции. Эти гениальные произведения продолжают вдохновлять поколения и не теряют своей притягательности и глубины со временем.

Уникальная инсталляция и творчество Ван Гога

Концерт сопровождается уникальной инсталляцией, посвященной живописи Винсента Ван Гога. Этот тревожный гений искусства создал более 2100 работ всего за 10 лет, и его творчество продолжает волновать и вдохновлять зрителей.

Погружение в атмосферу музыки и искусства

Пусть любимая музыка, вдохновенное исполнение и знакомые образы, соединённые сегодня в пространстве старинного собора, подарят вам отличное настроение и незабываемые эмоции.

Ноябрь
8 ноября суббота
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

