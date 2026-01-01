Времена года: Вивальди и Чайковский
Билеты от 2400₽
12+
О концерте

Концерт классической музыки в Музее Пушкина

Приглашаем вас на уникальную мультимедийную видеоинсталляцию «Звучащие полотна. Импрессионисты», где великолепная музыка Антонио Вивальди и Петра Ильича Чайковского встретится с яркими произведениями художников-импрессионистов. Несмотря на то, что эти композиторы жили в разные эпохи и странах, их творчество объединяет уникальная тема «Времена года».

Этот программный цикл вдохновил Вивальди на создание серии скрипичных концертов, а Чайковского — на написание двенадцати фортепианных пьес. Оба мастера достигли феноменальной популярности, и их произведения с годами лишь приобретают новую жизнь. Концерт обещает стать незабываемым событием, даря зрителям новые эмоции и глубокое понимание времени и искусства.

Исполнители

На этой уникальной встрече с музыкой вас порадуют лауреаты международных конкурсов:

  • Евдокия Ионина — скрипка
  • Анна Суслова — орган

Программа концерта

В программе прозвучат произведения:

  • Антонио Вивальди
  • Пётр Ильи Чайковский

Не упустите возможность провести вечер в окружении музыки и живописи, которые отражают как постоянство, так и изменчивость, свойства, присущие не только искусству, но и времени. Ждем вас на этом увлекательном концерте!

Июнь
23 июня вторник
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 2400 ₽

