«Времена года»: Вивальди – Пьяццолла

Collegium Musicum. Два взгляда на мир

Одна из самых любимых программ Collegium Musicum приглашает слушателей отправиться в музыкальное путешествие сквозь эпохи и стили, чтобы увидеть мир глазами двух выдающихся композиторов, которых разделяют 250 лет.

Музыкальный диалог эпох

Цикл Вивальди — это не просто набор концертов, а философское размышление о смене времен года, сопровождающееся красочными музыкальными образами, как если бы это была «обзорная экскурсия» по разным регионам Италии. В противоположность ему, «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы представляют собой проникновенное размышление о жизни и чувствах современного человека, пребывающего в динамичном и страстном ритме большого города.

Уникальное звучание органа

На этом концерте гости также смогут насладиться звуками исторического органа собора, который придаст особую глубину и колорит исполнению.

В программе: