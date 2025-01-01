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«Времена года»: Вивальди – Пьяццолла
Билеты от 1400₽
Киноафиша «Времена года»: Вивальди – Пьяццолла

«Времена года»: Вивальди – Пьяццолла

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Collegium Musicum. Два взгляда на мир

Одна из самых любимых программ Collegium Musicum приглашает слушателей отправиться в музыкальное путешествие сквозь эпохи и стили, чтобы увидеть мир глазами двух выдающихся композиторов, которых разделяют 250 лет.

Музыкальный диалог эпох
Цикл Вивальди — это не просто набор концертов, а философское размышление о смене времен года, сопровождающееся красочными музыкальными образами, как если бы это была «обзорная экскурсия» по разным регионам Италии. В противоположность ему, «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы представляют собой проникновенное размышление о жизни и чувствах современного человека, пребывающего в динамичном и страстном ритме большого города.

Уникальное звучание органа
На этом концерте гости также смогут насладиться звуками исторического органа собора, который придаст особую глубину и колорит исполнению.

В программе:

  • Сезар Франк (1822–1890) — «Героическая пьеса» си минор, FWV 37
  • Антонио Вивальди (1678–1741) — «Весна», «Лето» и «Зима» из цикла «Времена года» для скрипки и струнного оркестра
  • Концерт си минор для 4-х скрипок с оркестром, RV 580
  • Астор Пьяццолла (1921–1992) — «Времена года в Буэнос-Айресе»

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
16:00 от 1400 ₽

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