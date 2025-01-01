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Времена года в Буэнос-Айресе. Пьяццолла и Рихтер. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша Времена года в Буэнос-Айресе. Пьяццолла и Рихтер. HighTime Orchestra

Времена года в Буэнос-Айресе. Пьяццолла и Рихтер. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Концерт живой музыки в Павильоне №14 «Азербайджан» на ВДНХ

Приглашаем вас на уникальный концерт HighTime Orchestra, который состоится в Павильоне №14 «Азербайджан» на ВДНХ. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки.

Музыкальное путешествие

Представьте себе: летний вечер, пальмы и горячие ритмы Аргентины. В этом концерте собраны шедевры, которые перенесут вас в мир страсти и эмоций. HighTime Orchestra, один из самых харизматичных коллективов Москвы, исполнит два выдающихся произведения:

  • «Времена года» Астора Пьяццоллы — огненное танго, где джаз переплетается с афро-испанскими мотивами.
  • Ремикс Макса Рихтера на Вивальди — гипнотическая неоклассика, завоевавшая сердца слушателей в 22 странах мира.

Вихрь эмоций

Эти произведения создают уникальную атмосферу, наполняя зал эмоциями от страстных порывов Буэнос-Айреса до медитативных гармоний XXI века. Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
20:00 от 1750 ₽

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