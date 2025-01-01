Времена года в Буэнос-Айресе. Пьяццолла и Рихтер. HighTime Orchestra

Концерт живой музыки в Павильоне №14 «Азербайджан» на ВДНХ

Приглашаем вас на уникальный концерт HighTime Orchestra, который состоится в Павильоне №14 «Азербайджан» на ВДНХ. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки.

Музыкальное путешествие

Представьте себе: летний вечер, пальмы и горячие ритмы Аргентины. В этом концерте собраны шедевры, которые перенесут вас в мир страсти и эмоций. HighTime Orchestra, один из самых харизматичных коллективов Москвы, исполнит два выдающихся произведения:

«Времена года» Астора Пьяццоллы — огненное танго, где джаз переплетается с афро-испанскими мотивами.

Ремикс Макса Рихтера на Вивальди — гипнотическая неоклассика, завоевавшая сердца слушателей в 22 странах мира.

Вихрь эмоций

Эти произведения создают уникальную атмосферу, наполняя зал эмоциями от страстных порывов Буэнос-Айреса до медитативных гармоний XXI века. Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!