Времена года. Осень

Интерактивный концерт от проекта «Бэби-концерт» в Зарядье

Приглашаем вас на увлекательный интерактивный концерт, который подарит незабываемые моменты осеннего волшебства. В программе примут участие:

Александр Панов — фортепиано

— фортепиано Екатерина Панова — ведущая, автор концертных программ

— ведущая, автор концертных программ Нина Лиманская — флейта

— флейта Тамара Егорова — скрипка

— скрипка Надежда Иванова — виолончель

Музыка осени

Осень — удивительное время года, вдохновлявшее многих поэтов, писателей и композиторов. Какие слова, краски и звуки могут передать ее настроение? Мы уверены, что музыка поможет вам создать осеннюю картину в вашем воображении!

На концерте прозвучат произведения великих композиторов, таких как:

Антонио Вивальди

Пётр Ильи́ч Чайко́вский

Георгий Свиридов

Александр Петров

Вы и ваши дети отправитесь на охоту за грибами, закружитесь в листопаде, попрощаетесь с летом, проведете улетающих птиц в тёплые страны и послушаете осенний дождик. Также вы сможете нарисовать свою осень!

Знакомство с инструментами

После концерта у вас будет возможность познакомиться с представленными музыкальными инструментами и узнать о них больше.

Рекомендации

Программа подходит для детей от 3 лет. Приходите с семьями и погружайтесь в мир музыки и осеннего вдохновения!