Времена года. Осень

Приглашаем вас на увлекательный интерактивный концерт, который подарит незабываемые моменты осеннего волшебства. В программе примут участие:
Осень — удивительное время года, вдохновлявшее многих поэтов, писателей и композиторов. Какие слова, краски и звуки могут передать ее настроение? Мы уверены, что музыка поможет вам создать осеннюю картину в вашем воображении!
На концерте прозвучат произведения великих композиторов, таких как:
Вы и ваши дети отправитесь на охоту за грибами, закружитесь в листопаде, попрощаетесь с летом, проведете улетающих птиц в тёплые страны и послушаете осенний дождик. Также вы сможете нарисовать свою осень!
После концерта у вас будет возможность познакомиться с представленными музыкальными инструментами и узнать о них больше.
Программа подходит для детей от 3 лет. Приходите с семьями и погружайтесь в мир музыки и осеннего вдохновения!