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Билеты от 600₽
Киноафиша Времена года. Осень

Времена года. Осень

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Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Интерактивный концерт от проекта «Бэби-концерт» в Зарядье

Приглашаем вас на увлекательный интерактивный концерт, который подарит незабываемые моменты осеннего волшебства. В программе примут участие:

  • Александр Панов — фортепиано
  • Екатерина Панова — ведущая, автор концертных программ
  • Нина Лиманская — флейта
  • Тамара Егорова — скрипка
  • Надежда Иванова — виолончель

Музыка осени

Осень — удивительное время года, вдохновлявшее многих поэтов, писателей и композиторов. Какие слова, краски и звуки могут передать ее настроение? Мы уверены, что музыка поможет вам создать осеннюю картину в вашем воображении!

На концерте прозвучат произведения великих композиторов, таких как:

  • Антонио Вивальди
  • Пётр Ильи́ч Чайко́вский
  • Георгий Свиридов
  • Александр Петров

Вы и ваши дети отправитесь на охоту за грибами, закружитесь в листопаде, попрощаетесь с летом, проведете улетающих птиц в тёплые страны и послушаете осенний дождик. Также вы сможете нарисовать свою осень!

Знакомство с инструментами

После концерта у вас будет возможность познакомиться с представленными музыкальными инструментами и узнать о них больше.

Рекомендации

Программа подходит для детей от 3 лет. Приходите с семьями и погружайтесь в мир музыки и осеннего вдохновения!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
11:00 от 600 ₽

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