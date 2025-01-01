Меню
Времена года. Органная версия
Билеты от 1000₽
Киноафиша Времена года. Органная версия

Времена года. Органная версия

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Гений времён: музыка и образы Леонардо да Винчи и Антонио Вивальди

Что такое гений? Этот вопрос волнует умы на протяжении веков. Гениальные творения неподвластны времени, они обращаются к нам сквозь столетия. Их вечная притягательность, способность очаровывать и побуждать к размышлениям делают их выдающимися в любом временном контексте.

В этом духе старинный собор наполнится божественной музыкой и образами, созданными Леонардо да Винчи, «универсальным человеком» эпохи Высокого Возрождения. Его творчество — яркий пример того, как искусство может соединять века и вдохновлять.

Музыкальное barocco

Эпоха музыкального барокко продолжалась более полутора веков и оставила заметный след в мировой культуре. Она подарила нам много выдающихся композиторов. Среди них особое место занимает Антонио Вивальди — блистательный венецианец, прославившийся благодаря созданию concerto grosso и утвердивший 3-частную форму инструментального концерта с виртуозной партией солиста.

Четыре времени года: визитная карточка барокко

Трудно найти любителя классической музыки, который не слышал бы легендарное произведение Вивальди «Четыре времени года». Это сочинение стало не только «визитной карточкой» музыкального барокко, но и неисчерпаемым источником вдохновения. Написанные в 20-х годах XVIII века концерты продолжают радовать слушателей и музыкантов по всему миру уже на протяжении нескольких столетий.

Ноябрь
1 ноября суббота
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

