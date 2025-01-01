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Киноафиша Времена года. Орган и бас

Времена года. Орган и бас

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Времена года: Концерт классической музыки в Храме Святого Людовика

Приглашаем вас на уникальный концерт классической музыки «Времена года», который пройдет в живописном Храме Святого Людовика. Вас ждет незабываемое музыкальное путешествие по четырем сезонам, представленное в произведениях известных композиторов.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат знаменитые произведения, такие как «Времена года» Антонио Вивальди. Это произведение, состоящее из четырех частей, идеально передает атмосферу каждого сезона — от весеннего обновления до зимней стужи.

Исполнители

В концерте примут участие талантливые музыканты, представляющие лучшие музыкальные коллективы. Под их виртуозные исполнения вы сможете насладиться глубиной и красотой классической музыки.

Интересные факты

  • «Времена года» Вивальди считается одним из самых популярных произведений классической музыки и вдохновила множество композиторов и художников.
  • Храм Святого Людовика известен своей уникальной акустикой, что делает его идеальным местом для музыкальных мероприятий.

Приобретение билетов

Билеты можно приобрести на официальном сайте Храма Святого Людовика или в кассе. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о покупке, так как количество мест ограничено.

Мы ждем вас на концерте «Времена года»! Погрузитесь в мир музыки и красоты!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
20:00 от 500 ₽

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