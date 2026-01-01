Времена года... *не Вивальди
0+
О концерте

Новый звук: «Классика» от оркестра «Модерн»

Оркестр «Модерн» открывает новую страницу своего творчества с направлением «Классика»! На вас ждут два незабываемых концерта для солирующей скрипки и оркестра, в которых соперничают две яркие музыкальные вселенные: минималистичная нежность Макса Рихтера и темпераментное танго Астора Пьяццоллы.

Звучание «Времен года» Рихтера

Макс Рихтер переосмысливает классическое произведение «Времена года», создавая музыку-рефлексию. Его версии «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима» обращаются к человеческим чувствам. Эта музыка шепчет о смене сезонов и о хрупкости мгновений, наполняя классические мелодии новым, современным смыслом.

Танго от Пьяццоллы

Вторая часть программы — «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы, где танго становится дыханием природы. Каждое время года здесь представлено особыми эмоциями: весной — вихрь чувств, летом — знойный шёпот, осенью — печальный танец дождя, зимой — скрытый огонь. Каждая нота передает ритм жизни и страсть аргентинского танго.

Идея обновления

Этот вечер стал проявлением идеи обновления, показывая, как традиции переосмысляются, а различные культурные коды формируют новый музыкальный язык. Музыка станет связующей нитью для всех — она будет звучать как для коллектива, так и для каждого зрителя в отдельности.

Исполнители

На сцене состоится яркое исполнение: скрипки, олицетворяемые Любовью Крутенковой и Михаилом Калупиным, будут звучать под управлением дирижера Алексея Доркина и сопровождаться оркестром «Модерн».

Программа вечера

  • М. Рихтер — Времена года recomposed
    • Весна
    • Лето
    • Осень
    • Зима
  • А. Пьяццолла — Времена года в Буэнос-Айресе
    • Primavera portena
    • Verano portena
    • Otono portena
    • Invierno portena

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, где классика встречается с современностью в невероятном звучании!

Октябрь
25 октября воскресенье
19:00
Синара-центр Екатеринбург, Верх-Исетский б-р, 15/4
от 1600 ₽

