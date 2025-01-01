Времена года на органе и рождественские мотивы при свечах

Приглашение на VIII органный фестиваль «Венок Рождества»

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, будут звучать концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Фестиваль обещает фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение от лучших музыкантов наших дней.

Концерты в атмосфере исторических площадок

Концерты фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также в других городах России. Теплая и дружеская обстановка, чудесная музыка и атмосфера исторических локаций Северной столицы создадут неповторимое многоголосие короля инструментов. В этом году наш Рождественский органный марафон проходит под девизом «Орган над городом»!

Программа мероприятий

В программе фестиваля — вальсируя между временами года и рождественскими мотивами, звучит завораживающая музыка органа Марии Лобецкой. Вечер начнется с рождественской хоральной обработки Иоганна Себастьяна Баха, за которой последует произведение «Зима» от Астора Пьяццоллы и «Времена года в Буэнос-Айресе». Концерт также включит колядки и праздничные песни, восходящие к XIV-XV векам в Польше и вдохновившие множества композиторов.

Зрители смогут насладиться редкими фрагментами Рождественской оратории Сен-Санса, написанной всего за 12 дней. Завершится вечер ностальгическим произведением «Снег над Ленинградом» Микаэла Таривердиева из культового новогоднего фильма «Ирония судьбы». В программе также будут звучать колокольные произведения от таких европейских композиторов, как Луи Вьерн.

Уникальный орган и историческая атмосфера

Один из уникальных исторических органов семейства Walcker 1910 года поразит вас своим звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот немецкий орган, стоящий вне времени, прекрасно передает как барочную, так и романтическую музыку.

Храм Матери Божией Лурдской, построенный в южнофранцузском романском стиле, является не только архитектурной жемчужиной, но и важной частью культурной жизни Петербурга. Познавательные экскурсии среди старинных витражей и уникальной отделки придадут особую атмосферу каждому концерту.

Состав программы

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная обработка Nun komm der Heiden Heiland BWV 659

Леон Боэльман — Карильон из цикла «12 пьес» ор. 16

Камиль Сен-Санс — Молитва из Рождественской оратории (транскрипция Пермана)

Джованни Моранди — Рондо с имитацией колокольчиков IGM 16

Анри Мюле — Ноэль IHM 5

Роб Петерс — Вариации на тему польской колядки Lulajze Jezuniu op. 111

Астор Пьяццолла — Концерт Зима из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе» (переложение для органа Марии Лобецкой)

Микаэл Таривердиев — «Снег над Ленинградом» из музыки к/ф «Ирония судьбы»

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая, орган. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.