Времена года на двух континентах. Вечер при свечах
Киноафиша Времена года на двух континентах. Вечер при свечах

Времена года на двух континентах. Вечер при свечах

О концерте

Времена года в музыке: от Вивальди до Пьяццоллы

Что может быть нового в смене сезонов? Мы наблюдаем это каждую осень, зиму, весну и лето: снег сменяется зеленью, а золотистые кроны деревьев вновь накрываются снежным покрывалом. Этот природный цикл повторяется из года в год, напоминая нам о постоянстве жизни.

Идея выразить различные состояния природы в музыке пришла к Вивальди во время его поездки по Италии в 1713 году. В его знаменитом цикле «Времена года» композитор удалось передать краски венецианской весны, яркость летнего зноя, спокойствие осени и мягкость зимы. Однако содержание этого опуса намного глубже, чем просто изображение природы. Исследователи отмечают, что каждая часть цикла ассоциируется с четырьмя регионами Италии: Венеция олицетворяет восход, Неаполь — полдень, Рим — вечер, а Болонья — полночь.

Кроме того, каждое время года в музыке Вивальди отражает этапы человеческой жизни — от детства до старости, что является характерным для эпохи барокко.

«Времена года в Буэнос-Айресе» от Астора Пьяццоллы

На концерте также прозвучит «Времена года в Буэнос-Айресе» — шедевр аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Этот цикл, написанный спустя 250 лет после Вивальди, передает не смену сезонов, а различные музыкальные моменты в жизни жителя окраины Буэнос-Айреса на фоне природы. Прилагательное porteño означает «принадлежный Буэнос-Айресу» — этому городу, который Пьяццолла изображает с помощью танго, передавая его душу и богатство.

Каждая часть «Cuatro Estaciones Porteñas» раскрывает разные аспекты жизни: в Invierno Porteño ощущается холод одиночества, а в Primavera Porteño — радость первой любви и возрождение города после зимы. Влюблённые прогуливаются по улочкам, наполняя воздух запахом цветов.

Исполнители вечера

Эту изысканную музыку исполнит:

  • Марина Шиганова (скрипка) — художественный руководитель проекта Luminis Artis
  • Александр Гулин (виолончель) — солист барочного оркестра Pratum Integrum
  • Дмитрий Максименко (рояль) — титулярный органист Англиканской церкви Святого Андрея

Приглашаем вас насладиться этим уникальным музыкальным вечером, который объединит две эпохи и два взгляда на времена года!

Июль
9 июля четверг
19:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 900 ₽

