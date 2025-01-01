Меню
Времена года. Метель. Чайковский, Рахманинов, Свиридов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Времена года. Метель. Чайковский, Рахманинов, Свиридов

Времена года. Метель. Чайковский, Рахманинов, Свиридов

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт "Русская зима": волшебные музыкальные иллюстрации

Русская зима — явление величавое и загадочное, отражающее глубину русской души. В этом концерте прозвучат произведения отечественных композиторов, которые не раз обращались к зимней тематике в своем творчестве.

Название концерта отсылает к известному циклу Времена года Петра Ильича Чайковского, а также к популярным Музыкальным иллюстрациям к повести А.С. Пушкина "Метель" Георгия Васильевича Свиридова. Свиридов, как никто другой, любил зиму, называя это время «особенной порой, когда Россия ярко выражает своё естество».

Звуки органа и звон гуслей погрузят вас в атмосферу музыкальной метели. Знакомые композиции создадут неповторимые образы волшебницы-зимы, которые зазвучат свежо и ново!

Не упустите возможность насладиться магией зимнего звучания в исполнении выдающихся музыкантов.

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
15:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽
7 января среда
15:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

