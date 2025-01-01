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Времена года. М. Рихтер, А. Вивальди
Билеты от 800₽
Киноафиша Времена года. М. Рихтер, А. Вивальди

Времена года. М. Рихтер, А. Вивальди

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт «Времена года» в переосмыслении Макса Рихтера

Приглашаем наших зрителей насладиться потрясающей музыкой космических масштабов! Для вас прозвучит легендарный цикл концертов «Времена года» — величайшее произведение Антонио Вивальди в переиздании Макса Рихтера.

Это шедевр, состоящий из четырех концертов, объединенных вместе, и, безусловно, одно из самых востребованных музыкальных произведений на Земле. Каждый год природа вдохновляет нас своей красотой и загадочностью, и именно это мы хотим донести до вас через музыку.

Мы предлагаем вам отправиться с поверхности Земли в межзвездное пространство, прихватив с собой воспоминания о лете, ожидание осени, предчувствие сказочной зимы и полную надежд весну. В переосмыслении Макса Рихтера концерты Вивальди зазвучат неожиданными новыми красками.

О программе концерта

В программе:

  • М. Рихтер - А. Вивальди: Цикл концертов для скрипки с оркестром «Времена года» (переиздание)
  • М. Рихтер: On the Nature of Daylight

* В программе возможны изменения.

Об оркестре NÉOrchestra

Оркестр новой формации NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров. Его новый взгляд на классическую камерную музыку выделяет его как самый продвинутый оркестр в жанре академической музыки.

NÉOrchestra — первооткрыватели новых музыкальных композиций, предлагая вам возможность первыми окунуться в музыкальные произведения талантливых композиторов XX и XXI века. Внимание уделяется таким жанрам, как «модернизм», «академический минимализм», «неоклассика» и различным экспериментальным формам.

Своим исполнением оркестр создает удивительные музыкальные образы, чередуя композиции с рассказами о них и достигая эффекта полного погружения в музыку. Они выстраивают высокую этику отношений между зрителем и музыкантами.

Художественный руководитель

Художественный руководитель и аранжировщик оркестра — лауреат всероссийских конкурсов и обладатель специальных премий в области дирижирования Иван Нужин.

Информация для зрителей

  • Категория: 12+
  • Продолжительность: 60 минут (без антракта)

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3000 ₽
14 декабря
Галерея искусств Зураба Церетели Москва, Пречистенка, 19
17:00 от 800 ₽

Фотографии

Времена года. М. Рихтер, А. Вивальди Времена года. М. Рихтер, А. Вивальди Времена года. М. Рихтер, А. Вивальди Времена года. М. Рихтер, А. Вивальди Времена года. М. Рихтер, А. Вивальди

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