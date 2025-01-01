Времена года. М. Рихтер, А. Вивальди

Концерт «Времена года» в переосмыслении Макса Рихтера

Приглашаем наших зрителей насладиться потрясающей музыкой космических масштабов! Для вас прозвучит легендарный цикл концертов «Времена года» — величайшее произведение Антонио Вивальди в переиздании Макса Рихтера.

Это шедевр, состоящий из четырех концертов, объединенных вместе, и, безусловно, одно из самых востребованных музыкальных произведений на Земле. Каждый год природа вдохновляет нас своей красотой и загадочностью, и именно это мы хотим донести до вас через музыку.

Мы предлагаем вам отправиться с поверхности Земли в межзвездное пространство, прихватив с собой воспоминания о лете, ожидание осени, предчувствие сказочной зимы и полную надежд весну. В переосмыслении Макса Рихтера концерты Вивальди зазвучат неожиданными новыми красками.

О программе концерта

В программе:

М. Рихтер - А. Вивальди: Цикл концертов для скрипки с оркестром «Времена года» (переиздание)

(переиздание) М. Рихтер: On the Nature of Daylight

* В программе возможны изменения.

Об оркестре NÉOrchestra

Оркестр новой формации NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров. Его новый взгляд на классическую камерную музыку выделяет его как самый продвинутый оркестр в жанре академической музыки.

NÉOrchestra — первооткрыватели новых музыкальных композиций, предлагая вам возможность первыми окунуться в музыкальные произведения талантливых композиторов XX и XXI века. Внимание уделяется таким жанрам, как «модернизм», «академический минимализм», «неоклассика» и различным экспериментальным формам.

Своим исполнением оркестр создает удивительные музыкальные образы, чередуя композиции с рассказами о них и достигая эффекта полного погружения в музыку. Они выстраивают высокую этику отношений между зрителем и музыкантами.

Художественный руководитель

Художественный руководитель и аранжировщик оркестра — лауреат всероссийских конкурсов и обладатель специальных премий в области дирижирования Иван Нужин.

Информация для зрителей

Категория: 12+

Продолжительность: 60 минут (без антракта)

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!