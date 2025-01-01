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Времена года и шедевры барокко. Концерт при свечах
Киноафиша Времена года и шедевры барокко. Концерт при свечах

Времена года и шедевры барокко. Концерт при свечах

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт при свечах во дворце князя Меншикова

StageMagic приглашает вас на уникальный концерт, который перенесет вас в атмосферу королевских времен! В этом волшебном месте, среди великолепных интерьеров Меншиковского дворца, вы сможете насладиться изысканными мелодиями эпохи барокко.

Программа вечера

На концерте будет представлен настоящий парад барочной музыки, в котором прозвучат лучшие произведения этого величественного жанра. Ведущая роль в программе — цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди, среди которых особенно выделяется часть «Лето». Эти экспрессивные ритмы, знакомые каждому, создадут живую атмосферу, где каждый аккорд будет наполнять пространство энергией и светом.

Кроме того, зрителей ожидают шедевры таких величайших композиторов, как ГендельБахБоккерини и других гениев барокко, которые перенесут вас в мир балов и великосветских приемов.

Особенности концерта

  • Исполнители: Квартет Four Seasons, который мастерски воссоздаст звучание эпохи барокко.
  • Время и место: Концерт пройдет в историческом Меншиковском дворце — атмосфера старинных залов и музыка в исполнении лучших музыкантов сделают этот вечер незабываемым.

Важная информация

В продаже есть два типа билетов: с экскурсией в 18:00 и без экскурсии. Если билеты с экскурсией распроданы, вы не сможете посетить экспозицию музея.

Подарите себе вечер в мире музыки, искусства и истории — приходите на концерт «Времена года и шедевры барокко» и наслаждайтесь атмосферой великолепия!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Дворец Меншикова Санкт-Петербург, Университетская наб., 15
20:00 от 2700 ₽

Фотографии

Времена года и шедевры барокко. Концерт при свечах Времена года и шедевры барокко. Концерт при свечах Времена года и шедевры барокко. Концерт при свечах Времена года и шедевры барокко. Концерт при свечах

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