Времена года и шедевры барокко. Концерт при свечах

Концерт при свечах во дворце князя Меншикова

StageMagic приглашает вас на уникальный концерт, который перенесет вас в атмосферу королевских времен! В этом волшебном месте, среди великолепных интерьеров Меншиковского дворца, вы сможете насладиться изысканными мелодиями эпохи барокко.

Программа вечера

На концерте будет представлен настоящий парад барочной музыки, в котором прозвучат лучшие произведения этого величественного жанра. Ведущая роль в программе — цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди, среди которых особенно выделяется часть «Лето». Эти экспрессивные ритмы, знакомые каждому, создадут живую атмосферу, где каждый аккорд будет наполнять пространство энергией и светом.

Кроме того, зрителей ожидают шедевры таких величайших композиторов, как Гендель, Бах, Боккерини и других гениев барокко, которые перенесут вас в мир балов и великосветских приемов.

Особенности концерта

Исполнители: Квартет Four Seasons, который мастерски воссоздаст звучание эпохи барокко.

Квартет Four Seasons, который мастерски воссоздаст звучание эпохи барокко. Время и место: Концерт пройдет в историческом Меншиковском дворце — атмосфера старинных залов и музыка в исполнении лучших музыкантов сделают этот вечер незабываемым.

Важная информация

В продаже есть два типа билетов: с экскурсией в 18:00 и без экскурсии. Если билеты с экскурсией распроданы, вы не сможете посетить экспозицию музея.

Подарите себе вечер в мире музыки, искусства и истории — приходите на концерт «Времена года и шедевры барокко» и наслаждайтесь атмосферой великолепия!