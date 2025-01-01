Времена года и шедевры барокко. Концерт при свечах

StageMagic приглашает вас на уникальный концерт, который перенесет вас в атмосферу королевских времен! В этом волшебном месте, среди великолепных интерьеров Меншиковского дворца, вы сможете насладиться изысканными мелодиями эпохи барокко.
Программа вечера
На концерте будет представлен настоящий парад барочной музыки, в котором прозвучат лучшие произведения этого величественного жанра. Ведущая роль в программе — цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди, среди которых особенно выделяется часть «Лето». Эти экспрессивные ритмы, знакомые каждому, создадут живую атмосферу, где каждый аккорд будет наполнять пространство энергией и светом.
Кроме того, зрителей ожидают шедевры таких величайших композиторов, как Гендель, Бах, Боккерини и других гениев барокко, которые перенесут вас в мир балов и великосветских приемов.
Особенности концерта
Важная информация
В продаже есть два типа билетов: с экскурсией в 18:00 и без экскурсии. Если билеты с экскурсией распроданы, вы не сможете посетить экспозицию музея.
Подарите себе вечер в мире музыки, искусства и истории — приходите на концерт «Времена года и шедевры барокко» и наслаждайтесь атмосферой великолепия!