Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Времена года и органные шедевры
Билеты от 1000₽
Киноафиша Времена года и органные шедевры

Времена года и органные шедевры

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка барокко на концерте под открытым небом

Вы услышите знаменитые сочинения, которые принято называть популярной классикой. Эта музыка, созданная в разное время и в разных странах, покорила сердца публики и до сих пор пользуется неизменной любовью по всему миру.

Сегодняшний концерт, насыщенный звуковыми и цветными переливами, посвящён барочным шедеврам. Эпоха барокко, которая господствовала в искусстве с конца XVI века до середины XVIII века, подарила миру множество музыкальных произведений.

Антонио Вивальди и его наследие

Одним из самых известных композиторов барокко стал Антонио Вивальди - венецианец, чье творчество оставило глубокий след в музыкальном искусстве. Он стал создателем concerto grosso, утвердившей актуальную на сегодняшний день трёхчастную форму инструментального концерта с виртуозной партией солиста. Если вы любите классическую музыку, то, скорее всего, знакомы с его легендарным произведением «Четыре времени года». Это сочинение не только служит «визитной карточкой» музыкального барокко, но и вдохновляет многих композиторов до сегодняшнего дня.

Влияние Иоганна Себастьяна Баха

Иоганн Себастьян Бах, гигант эпохи барокко, тесно изучал наследие Вивальди, что позволило ему развивать музыкальное искусство дальше. Его хоралы, фуги и фантазии стали высочайшими примерами барочных органных сочинений, и их величие остается бесспорным на протяжении веков. Концерт даст вам возможность насладиться замечательными токкатами, концертами и серенадой.

Уникальная инсталляция Ван Гога

Концерт будет сопровождаться уникальной инсталляцией, посвящённой живописи Винсента Ван Гога, который за 10 лет создал более 2100 произведений. Пусть любимая музыка, вдохновенное исполнение и знакомые образы соединившись в пространстве старинного собора, подарят вам отличное настроение.

Исполнители

  • Солистка МГАФ Анастасия Сидельникова - орган
  • Камерный оркестр Игоря Лермана
  • Художественный руководитель и дирижер - Игорь Лерман

В программе

  • А. Вивальди
  • И.С. Бах

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

The Dan Barnett Band
6+
Джаз
The Dan Barnett Band
8 сентября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
18 сентября в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
Петрович & The Hot Rod Band
18+
Блюз
Петрович & The Hot Rod Band
31 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше