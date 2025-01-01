Времена года и органные шедевры

Музыка барокко на концерте под открытым небом

Вы услышите знаменитые сочинения, которые принято называть популярной классикой. Эта музыка, созданная в разное время и в разных странах, покорила сердца публики и до сих пор пользуется неизменной любовью по всему миру.

Сегодняшний концерт, насыщенный звуковыми и цветными переливами, посвящён барочным шедеврам. Эпоха барокко, которая господствовала в искусстве с конца XVI века до середины XVIII века, подарила миру множество музыкальных произведений.

Антонио Вивальди и его наследие

Одним из самых известных композиторов барокко стал Антонио Вивальди - венецианец, чье творчество оставило глубокий след в музыкальном искусстве. Он стал создателем concerto grosso, утвердившей актуальную на сегодняшний день трёхчастную форму инструментального концерта с виртуозной партией солиста. Если вы любите классическую музыку, то, скорее всего, знакомы с его легендарным произведением «Четыре времени года». Это сочинение не только служит «визитной карточкой» музыкального барокко, но и вдохновляет многих композиторов до сегодняшнего дня.

Влияние Иоганна Себастьяна Баха

Иоганн Себастьян Бах, гигант эпохи барокко, тесно изучал наследие Вивальди, что позволило ему развивать музыкальное искусство дальше. Его хоралы, фуги и фантазии стали высочайшими примерами барочных органных сочинений, и их величие остается бесспорным на протяжении веков. Концерт даст вам возможность насладиться замечательными токкатами, концертами и серенадой.

Уникальная инсталляция Ван Гога

Концерт будет сопровождаться уникальной инсталляцией, посвящённой живописи Винсента Ван Гога, который за 10 лет создал более 2100 произведений. Пусть любимая музыка, вдохновенное исполнение и знакомые образы соединившись в пространстве старинного собора, подарят вам отличное настроение.

Исполнители

Солистка МГАФ Анастасия Сидельникова - орган

Камерный оркестр Игоря Лермана

Художественный руководитель и дирижер - Игорь Лерман

В программе