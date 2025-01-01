Времена года: яркое звучание шедевра Вивальди в исполнении Аяко Танабе и Николая Хондзинского

В Москве часто звучат «Времена года» Антонио Вивальди — одна из самых популярных концертных программ в мире. Эту музыку узнают с первых нот, она собирает лучшие концертные залы по всей планете и останавливает прохожих на улицах. Однако только в исполнении Аяко Танабе и Николая Хондзинского «Времена года» звучат так ярко и ошеломительно, что вам покажется, что вы слышите эти гениальные мелодии впервые!

Аяко Танабе: уникальная скрипачка

Аяко Танабе — уникальная скрипачка, которая обладает виртуозной техникой и безупречным вкусом. Её исполнение концертов Вивальди наполнено неповторимой страстью и энергией. Танабе демонстрирует замечательную культуру интонирования и тонкое чувство стиля, исполняя как музыку эпохи Барокко, так и произведения современных авторов.

Аяко — лауреат международных конкурсов, среди которых Международный конкурс им. Дварионаса, Международный конкурс им. Бетховена и Международный конкурс им. Арама Хачатуряна.

Николай Хондзинский: дирижер нового поколения

Николай Хондзинский — один из самых ярких дирижеров нового поколения. Он является лауреатом премии им. Бориса Чайковского, премий Правительства Москвы и Псковской области. Хондзинский активно участвует в международных фестивалях, таких как «Звезды белых ночей» и «Crescendo». Он является основателем и художественным руководителем капеллы «Русская консерватория» и постоянным приглашенным дирижером Мариинского театра.

Русская консерватория: первооткрыватели русской музыки

«Русская консерватория» под руководством Николая Хондзинского известна десятками мировых и российских премьер. Коллектив проводит концерты на лучших площадках страны, включая Концертный зал Мариинского театра и залы Московской консерватории. Как отмечал британский обозреватель Марк Робертс, записи, сделанные «Русской консерваторией», невозможно превзойти по качеству в обозримом будущем.

Сбор гостей в 18.00, начало в 19.00. Для зрителей 6+. Продолжительность — 70 минут без антракта. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 5000 рублей.

Организатор: ИП Хондзинский Н.П.