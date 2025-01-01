«Времена года» Антонио Вивальди. Скрипка и орган

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвящённый невероятно популярному циклу «Времена года», который будет исполнен ансамблем органа и скрипки. Это произведение, не знающее границ ни во времени, ни в пространстве, подарит вам волшебные музыкальные образы, знакомые миллионам слушателей.
В этот вечер вы услышите блестящую панораму шедевров классической музыки, включая:
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Также напоминаем, что парковка на территории собора запрещена.
Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки и погрузиться в атмосферу творчества великих композиторов!