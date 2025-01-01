«Времена года» Антонио Вивальди. Скрипка и орган

Музыкальное путешествие через времена года

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвящённый невероятно популярному циклу «Времена года», который будет исполнен ансамблем органа и скрипки. Это произведение, не знающее границ ни во времени, ни в пространстве, подарит вам волшебные музыкальные образы, знакомые миллионам слушателей.

Программа вечера

В этот вечер вы услышите блестящую панораму шедевров классической музыки, включая:

И. С. Бах. Прелюдия и фуга соль мажор BWV 550

A. Вивальди. Цикл концертов «Времена года» («Весна», «Лето», «Осень», «Зима»)

В. А. Моцарт. Фантазия фа-минор

П. И. Чайковский. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Марина Шиганова (скрипка)

Андрей Шейко (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Также напоминаем, что парковка на территории собора запрещена.

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки и погрузиться в атмосферу творчества великих композиторов!