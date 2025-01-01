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«Времена года» Антонио Вивальди. Скрипка и орган
Билеты от 1000₽
Киноафиша «Времена года» Антонио Вивальди. Скрипка и орган

«Времена года» Антонио Вивальди. Скрипка и орган

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие через времена года

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвящённый невероятно популярному циклу «Времена года», который будет исполнен ансамблем органа и скрипки. Это произведение, не знающее границ ни во времени, ни в пространстве, подарит вам волшебные музыкальные образы, знакомые миллионам слушателей.

Программа вечера

В этот вечер вы услышите блестящую панораму шедевров классической музыки, включая:

  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга соль мажор BWV 550
  • A. Вивальди. Цикл концертов «Времена года» («Весна», «Лето», «Осень», «Зима»)
  • В. А. Моцарт. Фантазия фа-минор
  • П. И. Чайковский. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Марина Шиганова (скрипка)
  • Андрей Шейко (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Также напоминаем, что парковка на территории собора запрещена.

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки и погрузиться в атмосферу творчества великих композиторов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
19:00 от 1000 ₽

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