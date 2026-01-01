«Времена года» Антонио Вивальди. Органные вечера в Коломенском

Музыкальные вечера в Коломенском: музыка Вивальди при свечах

Приглашаем вас на незабываемую встречу с музыкальными шедеврами в окружении мерцающих свечей. Бессмертный цикл Антонио Вивальди «Времена года» — это четыре концерта, которые изображают природу и передают различные настроения: дыхание весны, зной лета, щемящую грусть осени и кристальную чистоту зимы.

Исполняют лауреаты международных конкурсов: Золотая скрипка России Лиля Люманова (скрипка) и Анна Учайкина (орган). Они подарят слушателям волшебный мир природы, воплощённый в любимой многими музыке.

Программа вечера

А. Вивальди — Цикл концертов «Времена года»: Осень Зима Весна Лето



Обратите внимание, в программе возможны изменения.