Вредный спектакль
Киноафиша Вредный спектакль

Спектакль Вредный спектакль

Постановка
Театр «Кот» 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Веселые приключения в спектакле «Вредный спектакль»

Что произойдет, если мама уедет в отпуск, оставив с папой двух очаровательных, но крайне непоседливых дочек? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем веселом спектакле, основанном на произведениях Григория Остера. Это яркое и увлекательное представление не оставит равнодушным ни детей, ни их родителей!

Что ждет зрителей?

На сцене вас ждут незабываемые моменты: герои дурачатся, поют, танцуют и даже сражаются с драконом! Каждая сцена наполнена юмором и энергией, что делает спектакль идеальным для всей семьи.

Польза для детей и родителей

«Вредный спектакль» не только развлекает, но и учит. Он помогает детям развивать воображение, понимание юмора и навыки общения. Для родителей это возможность провести время вместе с детьми, наслаждаясь театральным искусством и укрепляя семейные узы.

Интересные факты о спектакле

Спектакль основан на произведениях Григория Остера, который известен своим уникальным стилем и умением легко и весело рассказывать о сложных вещах. Остер — автор любимых многими поколениями детей книг, что делает «Вредный спектакль» не только развлекательным, но и образовательным опытом.

Не упустите возможность увидеть это яркое представление, наполненное смехом и радостью. Мы ждем вас на спектакле «Вредный спектакль»!

Режиссер
Андрей Кружков
В ролях
Юлия Воронцова
Сергей Переславцев
Евгения Заварзина

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 13 сентября
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
15:00 от 1000 ₽

Фотографии

Вредный спектакль Вредный спектакль Вредный спектакль Вредный спектакль Вредный спектакль

