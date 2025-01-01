Меню
Вредные привычки
Киноафиша Вредные привычки

Спектакль Вредные привычки

Французская комедия с русской историей
Постановка
Театр Эстрады 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История одной рождественской ночи. Звездный актерский состав в спектакле Театра Эстрады «Вредные привычки»

В рождественскую ночь трое мужчин оказываются в камере предварительного задержания за административные правонарушения. Один из них попал сюда за курение в неположенном месте, второй — за алкогольное опьянение, а третий — за превышение скорости. В эту холодную ночь никто не придет им на помощь, кроме молоденькой девушки-адвоката, которая на самом деле оказывается вовсе не адвокатом...

Неординарный сюжет и актерский состав

Спектакль обещает удивить зрителей не только интригующим сюжетом, но и разрывным составом актеров. Каждое выступление — это настоящий спектакль, где каждый из персонажей раскрывает свои внутренние конфликты и мечты.

Современные технологии на сцене

Одной из ключевых особенностей этого спектакля является использование современных решений в области сценического пространства. Технология 3D Video Mapping создаст уникальную атмосферу, которая погрузит зрителей в мир происходящего на сцене.

Погружение в современный театр

Не упустите возможность влюбиться заново в современный театр! Это не просто спектакль, а настоящее событие, которое поразит ваше воображение и заставит задуматься о жизни и о том, что происходит вокруг нас.

Приходите и станьте свидетелями этого незабываемого театрального опыта!

Режиссер
Тимофей Сополев
В ролях
Сергей Шакуров
Даниил Спиваковский
Оскар Кучера
Ольга Филиппова
Екатерина Волкова

Фотографии

