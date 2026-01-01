Спектакль Врата поэзии: мир живых и мертвых

Литературно-мистическое шоу

В Санкт-Петербурге состоится мистическое поэтическое шоу, которое оставит незабываемые впечатления. В программе — спиритические сеансы, чтение классической и современной поэзии, а также магические элементы, погружающие зрителей в атмосферу самых стильных петербуржских салонов.

Ведущая вечера, медиум Татьяна Ларина, известная как финалист «Битвы экстрасенсов» на ТНТ, проведёт уникальный литературный спиритический сеанс. Гости смогут услышать голоса мёртвых классиков Серебряного века и современных поэтов, а также встретиться с оракулами и заглянуть в мир теней.

Помимо Татьяны, в вечере примут участие поэты Шейла Алекс и Элина Пасечник — лауреаты множества литературных премий, а также артист Вадим Радвилович и актёр театра и кино Алексей Седов. Их совместное выступление обещает стать ярким событием для любителей поэзии и мистики.

Погрузитесь в мир алкоголя и магии, растворитесь в мерцании свечей и таинственной музыке. Откройте двери неизведанному, доверьтесь шёпоту слов и позвольте себе ощутить магию каждого мгновения в этом удивительном вечере.