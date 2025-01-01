Спектакль с Константином Хабенским о бароне Мюнхгаузене

С 3 часами 30 минутами хронометража и одним антрактом, спектакль «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» обещает стать настоящим театральным событием. За эту работу отвечают выдающиеся фигуры театра: пьеса написана Виктором Крамером при участии знаменитого актёра Константина Хабенского.

Литературная основа

Литературной основой постановки послужила жизнь барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, мировоззрение которого прекрасно отражено в рассказах, записанных Рудольфом Эрихом Распе и Готфридом Августом Бюргером. Также вдохновение черпалось из трудов Карла Лебрехта Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра. К слову, в пьесе использованы имена персонажей из сценария Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен».

Режиссерский стиль

Режиссёр Виктор Крамер создал неповторимую сценографию, погружающую зрителей в мир фантазий и иллюзий. Спектакль рассказывает о жизни и приключениях барона Мюнхгаузена — персонажа, который создаёт свой собственный, полный волшебства и неожиданных поворотов, мир, чтобы избежать жестокости реальности.

В ролях

На сцене выступают талантливые актёры: Константин Хабенский, Кристина Бабушкина, Надежда Жарычева, Даниил Феофанов, Павел Филиппов, Артём Волобуев, Ростислав Лаврентьев, Игорь Хрипунов и Александр Усов. Каждый из них привнесёт в спектакль свою индивидуальность и магию.

Мировоззрение барона

«В нас велика тяга к тому миру, который подчинён не политике, быту и социуму, а фантазии», — говорит Крамер о своём спектакле. В жизни барона Мюнхгаузена, человеке, который умеет находить выход из самых безвыходных ситуаций с помощью ума и юмора, мы можем увидеть стремление к надежде, даже в самые тёмные времена.

Не упустите возможность исследовать этот удивительный мир вместе с бароном Мюнхгаузеном и его приключениями, полными невообразимых историй и вдохновения!