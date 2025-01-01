Меню
Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена
Билеты от 1000₽
Спектакль Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена

Спектакль Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена

Правдивая история в двух актах
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль с Константином Хабенским о бароне Мюнхгаузене

С 3 часами 30 минутами хронометража и одним антрактом, спектакль «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» обещает стать настоящим театральным событием. За эту работу отвечают выдающиеся фигуры театра: пьеса написана Виктором Крамером при участии знаменитого актёра Константина Хабенского.

Литературная основа

Литературной основой постановки послужила жизнь барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, мировоззрение которого прекрасно отражено в рассказах, записанных Рудольфом Эрихом Распе и Готфридом Августом Бюргером. Также вдохновение черпалось из трудов Карла Лебрехта Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра. К слову, в пьесе использованы имена персонажей из сценария Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен».

Режиссерский стиль

Режиссёр Виктор Крамер создал неповторимую сценографию, погружающую зрителей в мир фантазий и иллюзий. Спектакль рассказывает о жизни и приключениях барона Мюнхгаузена — персонажа, который создаёт свой собственный, полный волшебства и неожиданных поворотов, мир, чтобы избежать жестокости реальности.

В ролях

На сцене выступают талантливые актёры: Константин Хабенский, Кристина Бабушкина, Надежда Жарычева, Даниил Феофанов, Павел Филиппов, Артём Волобуев, Ростислав Лаврентьев, Игорь Хрипунов и Александр Усов. Каждый из них привнесёт в спектакль свою индивидуальность и магию.

Мировоззрение барона

«В нас велика тяга к тому миру, который подчинён не политике, быту и социуму, а фантазии», — говорит Крамер о своём спектакле. В жизни барона Мюнхгаузена, человеке, который умеет находить выход из самых безвыходных ситуаций с помощью ума и юмора, мы можем увидеть стремление к надежде, даже в самые тёмные времена.

Не упустите возможность исследовать этот удивительный мир вместе с бароном Мюнхгаузеном и его приключениями, полными невообразимых историй и вдохновения!

Режиссер
Виктор Крамер
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Надежда Жарычева
Надежда Жарычева
Даниил Феофанов
Даниил Феофанов
Артем Волобуев
Артем Волобуев

Купить билет на спектакль Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена

Декабрь
15 декабря понедельник
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1000 ₽

Фотографии

Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена

