История жизни Германа Бродера на сцене Театра Современник

«Три жены — это подарок судьбы или проклятье?» Этот вопрос задает себе Герман Бродер, главный герой спектакля «Враги. История любви». Он прошел через ужасы немецкой оккупации и чудом избежал смерти. Для него наличие трех женщин в жизни — это нечто обыденное, но каждая из них приносит свои уникальные переживания.

Персонажи спектакля

Ядвига — беззаветно любящая жена, которая по утрам печет маковые рогалики и помогает Герману принимать ванну. Ее забота и нежность создают уютный мир, в который Герман всегда может вернуться.

Маша — капризная и манящая, она позволяет Герману чувствовать себя живым. Ее присутствие будоражит все его чувства, и хотя она порой угрожает уйти, любовь Маши сравнима с кошачьей: страстная, но независимая.

Тамара — призрак юности Германа, застрявшая между прошлым и настоящим. Она становится живым напоминанием о родине и о том, что было когда-то.

Путь к гармонии

Ловко маневрируя между тремя женами, Бродер пытается найти ту самую гармонию, которая позволит ему справиться с внутренними конфликтами. Как ему это удастся? Ответы на эти вопросы вы найдете на спектакле.

Важная информация

Обратите внимание, что в спектакле присутствуют сцены, демонстрирующие курение табака. Помните, что курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о любви, предательстве и поиске себя на сцене театра!