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VR-выставка «Виарный Петербург»
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VR-выставка «Виарный Петербург»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Виртуальный Петербург: Уникальная выставка в Культурном квартале «Брусницын»

Приглашаем вас на уникальную экспозицию, где технологии виртуальной и дополненной реальности сливаются с культурными символами Петербурга. Это первая в своем роде выставка о городе, представленная в формате VR, которая позволит вам увидеть главные достопримечательности в новом свете.

Творцы выставки

Виртуальная галерея современного искусства создана талантливыми художницами мирового уровня:

  • Алиса Николаева — VR-художница, окончившая Институт Кино и Телевидения по специальности «Режиссура мультимедиа». Ее проект «Над Витебском», посвященный творчеству Марка Шагала, был признан лучшим на международной конференции по виртуальным и дополненным технологиям в 2021 году.
  • Надежда Бэй — также VR-художница, выпускница и преподаватель Art&Science Университета ИТМО. Она является лауреаткой премии ASTA в направлении VR/AR и принимала участие в выставках и фестивалях технологического искусства по всему миру.

Что вас ждет на выставке?

На выставке «Виарный Петербург» вы сможете:

  • Познакомиться с творческими людьми
  • Поплавать на корабле под алыми парусами
  • Побывать на Дворцовой площади XIX века
  • Полетать над Исаакиевским собором и Спасом на Крови
  • Полюбоваться Заячьим островом со шпиля колокольни
  • Почувствовать себя героем романа Достоевского

В шлеме виртуальной реальности вы сможете выбирать любую точку обзора и ракурс, что делает ваше взаимодействие с искусством поистине уникальным.

Не упустите возможность увидеть Петербург с новой перспективы и погрузиться в атмосферу культурных достижений города!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1490 ₽ 13:00 от 1490 ₽ 14:00 от 1490 ₽ 15:00 от 1490 ₽ 16:00 от 1490 ₽ 17:00 от 1490 ₽ 18:00 от 1490 ₽ 19:00 от 1490 ₽

В ближайшие дни

Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
Интерактивный Видео Исторические выставки Скульптура Инсталляция Объект Экскурсия Современное искусство
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
2 сентября в 16:00 Музей йоги Sanskar
от 300 ₽
Зима в Метаверсово
6+
Интерактивный Современное искусство
Зима в Метаверсово
6 августа в 14:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 300 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
24 июля в 20:00 Севкабель Порт
от 900 ₽
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