Виртуальный Петербург: Уникальная выставка в Культурном квартале «Брусницын»

Приглашаем вас на уникальную экспозицию, где технологии виртуальной и дополненной реальности сливаются с культурными символами Петербурга. Это первая в своем роде выставка о городе, представленная в формате VR, которая позволит вам увидеть главные достопримечательности в новом свете.

Творцы выставки

Виртуальная галерея современного искусства создана талантливыми художницами мирового уровня:

Алиса Николаева — VR-художница, окончившая Институт Кино и Телевидения по специальности «Режиссура мультимедиа». Ее проект «Над Витебском», посвященный творчеству Марка Шагала, был признан лучшим на международной конференции по виртуальным и дополненным технологиям в 2021 году.

— VR-художница, окончившая Институт Кино и Телевидения по специальности «Режиссура мультимедиа». Ее проект «Над Витебском», посвященный творчеству Марка Шагала, был признан лучшим на международной конференции по виртуальным и дополненным технологиям в 2021 году. Надежда Бэй — также VR-художница, выпускница и преподаватель Art&Science Университета ИТМО. Она является лауреаткой премии ASTA в направлении VR/AR и принимала участие в выставках и фестивалях технологического искусства по всему миру.

Что вас ждет на выставке?

На выставке «Виарный Петербург» вы сможете:

Познакомиться с творческими людьми

Поплавать на корабле под алыми парусами

Побывать на Дворцовой площади XIX века

Полетать над Исаакиевским собором и Спасом на Крови

Полюбоваться Заячьим островом со шпиля колокольни

Почувствовать себя героем романа Достоевского

В шлеме виртуальной реальности вы сможете выбирать любую точку обзора и ракурс, что делает ваше взаимодействие с искусством поистине уникальным.

Не упустите возможность увидеть Петербург с новой перспективы и погрузиться в атмосферу культурных достижений города!