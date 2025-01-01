VR-Выставка «Гиперборея» в Санкт-Петербурге

С 23 мая в фиджитал-галерее «Охра» открывается мультимедийная выставка «Гиперборея». Это выставка-мистификация, выставка-поиск и выставка-путешествие, посвященная искомой тысячелетиями стране Гипербореи. О ней упоминают такие классики, как Плиний, Пинандр, Геродот, Вергилий и Цицерон.

Что такое Гиперборея?

Гиперборея стала культурно-историческим феноменом, своего рода «консервной банкой», которая объединяет разнообразные парадигмы бытия разных культур. Это ценнейшее хранилище исторической памяти, знаний и фольклора. Гиперборея может быть частью нашего настоящего, оберегать прошлое или даже определять будущее.

Участники выставки

В выставке принимают участие яркие представители российского искусства:

Дмитрий Каварга (СПб)

Андре Свибович (СПб)

Анна Мартыненко (СПб)

Саша VIX (Екатеринбург)

Слава SAF (Екатеринбург)

Серафима Сажина (СПб)

Ксения Макаренко (СПб)

Марина Абаджева (СПб)

Дмитрий Запылихин (Москва)

Многие работы петербургская публика увидит впервые, включая масштабную скульптуру-инсталляцию Дмитрия Каварги и видеоарт Славы SAF. Кроме того, Андре Свибович представит свои VR-эксперименты.

Путешествие в другое измерение

Выставка «Гиперборея» предлагает уникальную возможность перешагнуть горизонт и выйти в другое измерение, погружаясь в арт-археологию через звуки, образы, движение и техно-ландшафты. Николай Рерих в своих дневниках писал: «И от всех наших бед уйдём в Индию». Он ушёл и вернулся «с чудесной опытностью» (Рерих Н. К. Листы дневника. М. : Междунар. центр Рерихов : Мастер Банк, 1999).

Куратор выставки

Куратор выставки – Ксения Макаренко. Мифы существуют. Просто не всегда на картах.