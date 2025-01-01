Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
VR-Выставка «Гиперборея»
Киноафиша VR-Выставка «Гиперборея»

VR-Выставка «Гиперборея»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

VR-Выставка «Гиперборея» в Санкт-Петербурге

С 23 мая в фиджитал-галерее «Охра» открывается мультимедийная выставка «Гиперборея». Это выставка-мистификация, выставка-поиск и выставка-путешествие, посвященная искомой тысячелетиями стране Гипербореи. О ней упоминают такие классики, как Плиний, Пинандр, Геродот, Вергилий и Цицерон.

Что такое Гиперборея?

Гиперборея стала культурно-историческим феноменом, своего рода «консервной банкой», которая объединяет разнообразные парадигмы бытия разных культур. Это ценнейшее хранилище исторической памяти, знаний и фольклора. Гиперборея может быть частью нашего настоящего, оберегать прошлое или даже определять будущее.

Участники выставки

В выставке принимают участие яркие представители российского искусства:

  • Дмитрий Каварга (СПб)
  • Андре Свибович (СПб)
  • Анна Мартыненко (СПб)
  • Саша VIX (Екатеринбург)
  • Слава SAF (Екатеринбург)
  • Серафима Сажина (СПб)
  • Ксения Макаренко (СПб)
  • Марина Абаджева (СПб)
  • Дмитрий Запылихин (Москва)

Многие работы петербургская публика увидит впервые, включая масштабную скульптуру-инсталляцию Дмитрия Каварги и видеоарт Славы SAF. Кроме того, Андре Свибович представит свои VR-эксперименты.

Путешествие в другое измерение

Выставка «Гиперборея» предлагает уникальную возможность перешагнуть горизонт и выйти в другое измерение, погружаясь в арт-археологию через звуки, образы, движение и техно-ландшафты. Николай Рерих в своих дневниках писал: «И от всех наших бед уйдём в Индию». Он ушёл и вернулся «с чудесной опытностью» (Рерих Н. К. Листы дневника. М. : Междунар. центр Рерихов : Мастер Банк, 1999).

Куратор выставки

Куратор выставки – Ксения Макаренко. Мифы существуют. Просто не всегда на картах.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Охра Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Охра Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Охра Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Охра Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Охра Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Охра Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Охра Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Охра Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Охра Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
12+
Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
5 октября в 15:00 Манеж
Билеты
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
23 июля в 10:30 Музей «Арт и факты»
от 590 ₽
Билет на 2 мастер-класса
0+
Мастер-класс
Билет на 2 мастер-класса
18 августа в 18:00 Vokzal 1853
от 1500 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше