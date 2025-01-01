С 23 мая в фиджитал-галерее «Охра» открывается мультимедийная выставка «Гиперборея». Это выставка-мистификация, выставка-поиск и выставка-путешествие, посвященная искомой тысячелетиями стране Гипербореи. О ней упоминают такие классики, как Плиний, Пинандр, Геродот, Вергилий и Цицерон.
Гиперборея стала культурно-историческим феноменом, своего рода «консервной банкой», которая объединяет разнообразные парадигмы бытия разных культур. Это ценнейшее хранилище исторической памяти, знаний и фольклора. Гиперборея может быть частью нашего настоящего, оберегать прошлое или даже определять будущее.
В выставке принимают участие яркие представители российского искусства:
Многие работы петербургская публика увидит впервые, включая масштабную скульптуру-инсталляцию Дмитрия Каварги и видеоарт Славы SAF. Кроме того, Андре Свибович представит свои VR-эксперименты.
Выставка «Гиперборея» предлагает уникальную возможность перешагнуть горизонт и выйти в другое измерение, погружаясь в арт-археологию через звуки, образы, движение и техно-ландшафты. Николай Рерих в своих дневниках писал: «И от всех наших бед уйдём в Индию». Он ушёл и вернулся «с чудесной опытностью» (Рерих Н. К. Листы дневника. М. : Междунар. центр Рерихов : Мастер Банк, 1999).
Куратор выставки – Ксения Макаренко. Мифы существуют. Просто не всегда на картах.