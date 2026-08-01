Современное искусство в формате VR в Санкт-Петербурге

Станьте частью уникального опыта и откройте для себя мир современного искусства с помощью виртуальной реальности! Музей «Охра» предлагает зрителям возможность увидеть как серьезные произведения искусства, так и интерактивные аттракционы, созданные специально для данного пространства. Всего лишь надев очки виртуальной реальности, вы сможете устроиться удобно на наших пуфах и отправиться в захватывающее виртуальное пространство.

Ключевые произведения в виртуальной реальности

В рамках экспозиции вас ждут:

Интимная работа «Корпоирреальность» от VR-художницы Надежды Бей, созданная во время локдауна. Это проект исследует сложное соотношение ограниченного физического пространства и безграничного мира виртуальности, где художница использовала 3D-сканирование, чтобы запечатлеть следы своего физического тела.

Первая экспозиция виртуальных работ Надежды Бей, состоящая из семи интерактивных произведений. Здесь вас ждет сказочный лес, скульптура Русалочки и трехмерная модель Санкт-Петербурга; достаточно просто нажать кнопку активации для каждого из них.

Проект «Зима в Метаверсово», где вы пройдете по фотореалистичному мраморному залу с репродукциями мирового искусства, откроете для себя творчество Марка Шагала через фильм в формате 360 градусов и сможете исследовать виртуальную версию его «Полета над городом». Также вас ждут персонажи из миров Миядзаки и загадочные пасхалки из «Очень странных дел», «Гарри Поттера» и «Ведьмака».

Не упустите возможность посетить этот увлекательный музей виртуального искусства! Приглашаем вас на встречу с современным искусством в новом формате.