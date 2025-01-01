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VR-музей: искусство без границ!
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VR-музей: искусство без границ!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Инновационная выставка, объединяющая классику и современность в цифровом формате

Откройте для себя инновационное пространство VR-музея — уникальную платформу, где классическое и современное искусство соединяются в цифровом формате. Здесь нет границ между зрителем и произведением: вы можете буквально шагнуть внутрь искусства и исследовать его с неожиданных ракурсов.

Погружение в искусство

Виртуальные залы музея наполнены произведениями великих классиков и талантливых современных художников. Здесь представлены не просто картины и скульптуры, а полноценные арт-инсталляции, с которыми можно взаимодействовать. Каждый зал посвящен определенной тематике, раскрывая перед зрителем глубину художественных идей и культурных символов.

Технологии нового века

Благодаря современным VR-технологиям, вы сможете приблизиться к величайшим шедеврам, рассмотреть текстуру мазков и материалы, из которых созданы работы. Исследуйте мир искусства в новом измерении: виртуальные стены снимают все физические ограничения, позволяя свободно перемещаться и погружаться в атмосферу каждой эпохи.

Новые смыслы и вдохновение

VR-музей — это возможность исследовать искусство без границ, открывая для себя новые смыслы и вдохновляясь, где бы вы ни находились. Шагните в будущее музейного пространства и станьте частью этого уникального опыта!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
13 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
от 350 ₽
0+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
27 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
11 августа в 19:00 Музей «Арт и факты»
от 780 ₽
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