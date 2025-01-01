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VR Gallery 2.0
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VR Gallery 2.0

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

VR Искусство в Москве

Центр МАРС совместно с компанией VR-vision представляет уникальный проект VR GALLERY 2.0. Это захватывающее путешествие в мир искусства, которое позволит вам оказаться в мастерских легендарных художников и знаменитых музеях мира.

Фантастическое Перемещение

Используя новейшие VR-технологии, зритель сможет перемещаться между разными творческими вселенными. Вы не просто будете созерцать шедевры мастеров, но и станете их героем, взаимодействуя с художественной реальностью. Это уникальная возможность изменить свое восприятие искусства!

Путешествие по Мировым Сокровищницам

Проект представляет собой виртуальный гид по известнейшим музеям, включая грандиозные Лувр, Оранжери и другие национальные сокровищницы. Вас ждут мистика портретной живописи, тайны сюрреализма и загадки импрессионизма. Каждое произведение, которое вы увидите, является образцом изобразительного искусства разных времен.

Цифровые Направления Искусства

Отдельный раздел VR Gallery посвящен современным цифровым направлениям. Здесь представлена Метавселенная, в которой собраны двойники шедевров, идентичные физическим оригиналам. Это позволит вам не только увидеть, но и ощутить искусство на новом уровне.

Яркие Эмоции и Незабываемые Впечатления

Приготовьтесь к ярким эмоциям, новому чувственному опыту и незабываемым впечатлениям! Проект VR Gallery 2.0 ждет вас в Центре МАРС.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
24 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
25 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00
26 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
27 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
28 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
29 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
30 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
31 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
1 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
4 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
5 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
6 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
7 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
8 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
11 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
12 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
13 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
14 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
15 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
18 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
19 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
20 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
21 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
22 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
25 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
26 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
27 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
28 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
29 августа
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽

Фотографии

VR Gallery 2.0 VR Gallery 2.0 VR Gallery 2.0

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